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РИА Новости

Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело участника акции против постройки храма

08:39
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© РИА Новости / Павел ЛисицынУчастники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Верх-Исетский суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя Вадима Панкратова, который якобы напал с газетой на полицейского во время акции против строительства храма в сквере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Дело Панкратова поступило, судья – Мамонтова Оксана Александровна", – сказала собеседница агентства. Она отметила, что дата рассмотрения дела еще не назначена.
Сотрудники полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
16 июля, 18:47
Губернатор рассказал, когда будет готова концепция храма в Екатеринбурге
Как написал Znak.com со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову, Панкратов обвиняется в том, что он якобы оскорбил и ударил газетой полицейского.
В УМВД Екатеринбурга от комментариев по делу отказались. В пресс-службе регионального управления СК РИА Новости также ответили, что не комментируют ситуацию.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.
Позже рабочая группа утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины, в который вошли пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что площадка на месте снесенной телебашни будет убрана из опроса из-за того, что на ней началось возведение ледовой арены.
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Ситуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургОбщество
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