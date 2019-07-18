Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело участника акции против постройки храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Верх-Исетский суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя Вадима Панкратова, который якобы напал с газетой на полицейского во время акции против строительства храма в сквере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Дело Панкратова поступило, судья – Мамонтова Оксана Александровна", – сказала собеседница агентства. Она отметила, что дата рассмотрения дела еще не назначена.
Как написал Znak.com со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову, Панкратов обвиняется в том, что он якобы оскорбил и ударил газетой полицейского.
В УМВД Екатеринбурга от комментариев по делу отказались. В пресс-службе регионального управления СК РИА Новости также ответили, что не комментируют ситуацию.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.
Позже рабочая группа утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины, в который вошли пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, площадка на месте снесенной телебашни и бывший приборостроительный завод на улице Горького. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что площадка на месте снесенной телебашни будет убрана из опроса из-за того, что на ней началось возведение ледовой арены.