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РИА Новости

В Киото в сгоревшей студии аниме нашли тела более десяти человек

08:32
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© REUTERS / KyodoЛиквидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
Ликвидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
© REUTERS / Kyodo
ТОКИО, 18 июл — РИА Новости. Порядка 12 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском городе Киото, передает агентство Киодо.
Их тела обнаружили на втором этаже здания.
По предварительной информации, еще около 36 человек пострадали. Как сообщалось ранее, десять раненых госпитализированы в тяжелом состоянии, некоторые из них — без сознания.
Как сообщает телеканал NHK, перед пожаром очевидцы слышали взрыв.
Полиция подозревает, что причиной возгорания мог стать поджог: предположительно, мужчина средних лет разлил в здании воспламеняющуюся жидкость, вероятно, бензин. Он также доставлен в больницу, уточняет Киодо.
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