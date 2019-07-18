В Киото в сгоревшей студии аниме нашли тела более десяти человек

ТОКИО, 18 июл — РИА Новости. Порядка 12 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском городе Киото, передает агентство Киодо.

Их тела обнаружили на втором этаже здания.

Incendie criminel au Kyoto animation.

確保の男「死ね」叫んで建物へ 駅まで逃走 京アニ火災：朝日新聞デジタル https://t.co/xwj4uWNd8I — Ingrid Hoarau (@hoarau_ingrid) 18 июля 2019 г.

По предварительной информации, еще около 36 человек пострадали. Как сообщалось ранее, десять раненых госпитализированы в тяжелом состоянии, некоторые из них — без сознания.

Как сообщает телеканал NHK , перед пожаром очевидцы слышали взрыв.

Полиция подозревает, что причиной возгорания мог стать поджог: предположительно, мужчина средних лет разлил в здании воспламеняющуюся жидкость, вероятно, бензин. Он также доставлен в больницу, уточняет Киодо.