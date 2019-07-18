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РИА Новости

Индия может попытаться запустить к Луне миссию "Чандраян-2" 21-22 июля

08:24
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© a52.g.akamaitech.netЧандраян-1
Чандраян-1
© a52.g.akamaitech.net
Чандраян-1. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл - РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) изучает возможность повторной отправки автоматической экспедиции "Чандраян-2" к Луне 21-22 июля, пишет газета Times of India со ссылкой на несколько источников в космическом ведомстве.
Согласно данным газеты, специалисты уверены, что смогут исправить технические неполадки, которые привели к отмене запланированного на 15 июля старта миссии, "в течение 48 часов". В ISRO считают важным по возможности отправить космическую станцию именно в этот временной промежуток, поскольку Луна находится в удачной позиции по отношению к Земле. Следующее "стартовое окно", как отмечают источники, появится лишь в сентябре.
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СМИ назвали причину отмена запуска индийской миссии "Чандраян-2" к Луне
"Чандраян-2" является одним из самых амбициозных проектов космической программы Индии. С тех пор, как несколько недель назад ISRO объявила дату и время долгожданного пуска (02.51 утра 15 июля), за ходом подготовки к старту экспедиции пристально следила вся страна. Судьба "Чандраян-2" настолько беспокоила индийцев, что на космодром Шрихарикота, расположенный на одноимённом острове в Бенгальском заливе, по случаю такого события прибыл сам президент Индии Рам Натх Ковинд.
Однако за 56 минут до старта миссии организация сообщила об отмене пуска, сославшись на технические неполадки, обнаруженные буквально в последний момент в ракете-носителе. Накануне газета Economic Times со ссылкой на собственные источники в ISRO сообщила, что сбои в работе оборудования были замечены во время загрузки топлива на ракету-носитель.
Как сообщил ранее РИА Новости источник, близкий к ISRO, в настоящее время специалисты проводят проверку оборудования на ракете GSLV Mk III, в работе которого были обнаружены неполадки. Полный анализ работы систем займёт как минимум несколько дней, по истечении которых, как ожидается, будет объявлена новая дата запуска экспедиции к спутнику Земли.
Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил неё поверхность ударный зонд. "Чандраян-2", в свою очередь, является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку и доставку на Луну небольшого ровера, который в течение одного лунного дня (14 земных суток) будет заниматься изучением минералогического и элементного состава её поверхности.
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Космос - РИА НаукаИндияРИА Наука
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