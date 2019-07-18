На берегу Каспийского моря в Дагестане пропали четыре человека

МАХАЧКАЛА, 18 июл - РИА Новости. Спасатели с вечера среды ведут поиски четырех человек, пропавших на берегу Каспийского моря в Карабудахкентском районе Дагестана, тело одной женщины найдено, сообщила РИА Новости представительница регионального МВД.
"Спасатели со вчерашнего вечера ведут поиски четырех человек, которые, предположительно, утонули в Каспийском море. Тело одной женщины найдено", - рассказала собеседница агентства.
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По ее словам, поиски пропавших продолжаются.