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РИА Новости

На берегу Каспийского моря в Дагестане пропали четыре человека

08:20
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МАХАЧКАЛА, 18 июл - РИА Новости. Спасатели с вечера среды ведут поиски четырех человек, пропавших на берегу Каспийского моря в Карабудахкентском районе Дагестана, тело одной женщины найдено, сообщила РИА Новости представительница регионального МВД.
"Спасатели со вчерашнего вечера ведут поиски четырех человек, которые, предположительно, утонули в Каспийском море. Тело одной женщины найдено", - рассказала собеседница агентства.
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По ее словам, поиски пропавших продолжаются.
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Каспийское мореДагестанПроисшествия
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