США и Южная Корея готовятся к военным учениям, несмотря на угрозы КНДР

Истребители ВВС США F-16 на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей. 4 декабря 2017

© AP Photo / Ahn Young-joon Истребители ВВС США F-16 на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей. 4 декабря 2017

ТОКИО, 18 июл - РИА Новости. Южная Корея и США проведут военные учения "19-2 Тонмэн", как и было запланировано, несмотря на предупреждение КНДР о том, что это может подорвать американо-северокорейские переговоры о ядерной проблеме, заявила в четверг представитель министерства обороны Республики Корея Цой Хён Су.

"Соответствующая подготовка ведется", - приводит ее слова агентство Рёнхап

Официальных сообщений по этому поводу на сайте военного ведомства Южной Кореи пока не опубликовано.

Совместные учения "19-2 Тонмэн" намечены на август вместо прежних маневров "Ыльчи - Фридом гардиан" (Ulchi Freedom Guardian), против которых ранее выступал Пхеньян, считая их подготовкой к войне против КНДР.

Северные корейцы по-прежнему обеспокоены проведением совместных учений США и Южной Кореи под новым названием "Тонмэн", которое означает буквально "Союз". Первые учения с новым названием были проведены в марте вместо учений Key Resolve и Foal Eagle.