США и Южная Корея готовятся к военным учениям, несмотря на угрозы КНДР

ТОКИО, 18 июл - РИА Новости. Южная Корея и США проведут военные учения "19-2 Тонмэн", как и было запланировано, несмотря на предупреждение КНДР о том, что это может подорвать американо-северокорейские переговоры о ядерной проблеме, заявила в четверг представитель министерства обороны Республики Корея Цой Хён Су.
"Соответствующая подготовка ведется", - приводит ее слова агентство Рёнхап.
Официальных сообщений по этому поводу на сайте военного ведомства Южной Кореи пока не опубликовано.
Совместные учения "19-2 Тонмэн" намечены на август вместо прежних маневров "Ыльчи - Фридом гардиан" (Ulchi Freedom Guardian), против которых ранее выступал Пхеньян, считая их подготовкой к войне против КНДР.
Северные корейцы по-прежнему обеспокоены проведением совместных учений США и Южной Кореи под новым названием "Тонмэн", которое означает буквально "Союз". Первые учения с новым названием были проведены в марте вместо учений Key Resolve и Foal Eagle.
На третьем саммите США и КНДР в демилитаризованной зоне в Корее 30 июня лидеры двух стран договорились начать в ближайшее время рабочие переговоры по решению ядерной проблемы.