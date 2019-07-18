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РИА Новости

Контактная группа по Донбассу согласовала перемирие

08:13
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы народного ополчения ДНР
Бойцы народного ополчения ДНР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы народного ополчения ДНР. Архивное фото
МИНСК, 18 июл - РИА Новости. Контактная группа по урегулированию на востоке Украины провела в среду в Минске одно из самых плодотворных своих заседаний, договорившись о новом, летнем перемирии в Донбассе, о подготовке большого обмена пленными и о ремонте моста в Станице Луганской - одном из немногих переходов через линию разграничения.
По итогам заседания российский полпред Борис Грызлов заявил журналистам, что в среду переговорщики в Минске сосредоточились на решении вопросов безопасности людей в зоне конфликта и гуманитарных задачах. По его словам, Украина все еще не выполняет целый ряд обязательств, но это заседание "в итоге стало одним из самых результативных".
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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик тоже остался доволен результатами. Он заявил журналистам, что встреча помощников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия), прошедшая 12 июля в Париже, придала импульс работе контактной группы и продолжит оказывать позитивное влияние в будущем.

Летнее перемирие

Среди главных итогов прошедших в Минске переговоров - согласование нового бессрочного перемирия, над которым стороны работали уже несколько заседаний. По словам Сайдика, в Донбассе в последнее время наблюдается рост как числа нарушений режима прекращения огня, так и числа жертв среди гражданского населения. Поэтому решение участников переговоров в Минске выразить свою поддержку бессрочному перемирию было крайне важно.
В итоге, как заявил Сайдик, "контактная группа согласовала заявление о подтверждении полной приверженности прекращению огня с 21 июля, 00.01 по киевскому времени (совпадает с мск)".
В свою очередь Грызлов обратил внимание, что заявление о перемирии включает дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня.
Так, в заявлении контактной группы, распространенном среди журналистов, говорится о важности эффективного применения дисциплинарных мер в случае нарушений режима прекращения огня и уведомления о них СММ ОБСЕ, а также о необходимости отказа от наступательных и разведывательно-диверсионных операций, от применения любого вида огня, включая снайперский, и от размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и рядом с ними, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры (включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения).
Кроме того, участники переговоров заявили в документе "о своей общей и твердой приверженности" полному выполнению минских соглашений. Они обязуются обеспечить "надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату для проводимых ею мониторинга и верификации, в том числе с применением ее технических средств".
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Подготовка к большому обмену

Как рассказала РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова, на переговорах в среду самопровозглашенные республики Донбасса предложили Киеву в срочном порядке произвести обмен пленными по формуле "всех на всех". Для окончательной проверки списков для обмена Киев запросил до шести недель, затем контактная группа назначит конкретную дату обмена.
По словам Морозовой, пока подтверждено, что на подконтрольной Киеву территории находится 101 человек, запрашиваемый Донецком, а на территории ДНР - 50 человек, разыскиваемых Киевом.
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева сообщила РИА Новости, что власти самопровозглашенной республики готовы передать Киеву 19 пленных в обмен на 107 сторонников республики.
Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы, подтвердила, что гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену "69 на 208".
"Ни на какие поэтапные обмены мы не согласны", - подчеркнула омбудсмен ДНР, напомнив о негативном опыте прошлого обмена, когда последующие этапы были заморожены на 1,5 года.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в декабре 2017 года. Тогда стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
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Долгожданный ремонт

Несколько лет контактная группа безрезультатно обсуждала необходимость ремонта моста через Северский Донец в пункте пропуска "Станица Луганская", который был разрушен в 2015 году в результате боевых действий.
Поэтому Сайдик не скрывал перед журналистами своего ликования о том, что контактная группа в среду договорилась о восстановлении моста, причем конфликтующие стороны будут проводить реконструкцию одновременно.
"Стороны ознакомят рабочую группу по гуманитарным вопросам в течение десяти дней со своими частями проекта ремонта моста через реку Северский Донец на участке разведения в районе населенного пункта Станица Луганская. Стороны одновременно начинают ремонт моста: украинская сторона восстановит обрушенный пролет моста, а ОРЛО (отдельные районы Луганской области, не подконтрольные Киеву) восстановят покрытие и ограждения", - сказал представитель ОБСЕ.
Сайдик отметил, что перед началом ремонта стороны проведут демонтаж фортификационных сооружений - синхронно и одновременно, начиная с сооружений на мосту. Он подчеркнул, что стороны приняли обязательства не использовать мост в военных целях, для диверсионной и политической деятельности, он будет служить исключительно гражданским целям.
"Напомню, что КПВВ в районе Станицы Луганской – один из немногих пунктов перехода через линию разграничения. Мост на этом участке важен для решения проблем гуманитарного, социального плана", - объяснил Грызлов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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