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РИА Новости

Полиция устанавливает личности шести погибших в ДТП в Приморье

08:11
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© Фото : МЧС РоссииНа месте ДТП у поселка Штыково в Приморском крае
На месте ДТП у поселка Штыково в Приморском крае
© Фото : МЧС России
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Полиция устанавливает личности шестерых погибших в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Приморье, сообщает региональное УМВД РФ.
Ранее в ЕДДС Шкотовского района сообщили, что шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково, ребенок получил перелом бедра. Его отправили во Владивосток.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Wish двигался со стороны Шкотово в направлении Владивостока. На 32 километре автодороги Артем - Находка - Порт Восточный произошло столкновении легкового автомобиля с грузовиком HOWO. В результате ДТП погибли 6 человек. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.
Идет проверка.
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