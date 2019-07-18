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РИА Новости

В Роскачестве рассказали об эффективности детских стиральных порошков

08:04
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИмпортные моющие и чистящие средства на полках одного из магазинов
Импортные моющие и чистящие средства на полках одного из магазинов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Импортные моющие и чистящие средства на полках одного из магазинов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Детские порошки во многом эффективнее универсальных средств, в частности, лучше отстирывают загрязнения, меньше разрушают ткань и образуют меньше пены, говорится в сообщении Роскачества.
"Любопытно, но во многом результаты испытаний детских порошков оказались выше, чем универсальных средств. В частности, они лучше отстирывают многие загрязнения, меньше разрушают ткань и ее окраску, образуют меньше пены, более мягкие, а значит более "лояльные" к нагревательным элементам стиральной машины", - сообщается в пресс-релизе. К детскому стиральному порошку установлены более жесткие требования по токсикологическим показателям, чем к обычному порошку.
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В исследование вошли детские порошки 22 торговых марок из России, Германии, Белоруссии, Австралии, Израиля, Испании, США и Южной Кореи. Проверка показала, что все они соответствуют требованиям безопасности: не раздражают слизистую глаз и кожу, не вызывают интоксикации при вдыхании, не нарушают обмен веществ (при попадании в кровь через кожу), а также не вызывают аллергии. Лучшим детским стиральным порошком эксперты признали только один, российской торговой марки.
Проверка качества стирки показала, что с жирными загрязнениями отлично справились 14 порошков, с белковыми – 17, а с удалением пятен моторного масла, пота, крови, молока, крахмала, чая и глины - 5 порошков. Требованиям по зольности (показатель грубости ткани после стирки), которую Роскачество определило не выше 2%, соответствовали порошки 18 торговых марок. Что касается стойкости цвета, то после 25 стирок при 40 градусах вещи посерели только в одном случае.
При исследовании стиральных порошков для стирки цветного белья выяснилось, что требованиям по образованию пены не соответствовали порошки 11 торговых марок. Между тем, большинство детских порошков безопасны для работы стиральной машины, в частности, ее нагревательных элементов. Один из главных недостатков маркировки по результатам исследования – недовес, который был выявлен в четырех случаях, отметило Роскачество.
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