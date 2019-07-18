В Роскачестве рассказали об эффективности детских стиральных порошков

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Детские порошки во многом эффективнее универсальных средств, в частности, лучше отстирывают загрязнения, меньше разрушают ткань и образуют меньше пены, говорится в сообщении Роскачества.

"Любопытно, но во многом результаты испытаний детских порошков оказались выше, чем универсальных средств. В частности, они лучше отстирывают многие загрязнения, меньше разрушают ткань и ее окраску, образуют меньше пены, более мягкие, а значит более "лояльные" к нагревательным элементам стиральной машины", - сообщается в пресс-релизе. К детскому стиральному порошку установлены более жесткие требования по токсикологическим показателям, чем к обычному порошку.

В исследование вошли детские порошки 22 торговых марок из России, Германии, Белоруссии, Австралии, Израиля, Испании, США и Южной Кореи. Проверка показала, что все они соответствуют требованиям безопасности: не раздражают слизистую глаз и кожу, не вызывают интоксикации при вдыхании, не нарушают обмен веществ (при попадании в кровь через кожу), а также не вызывают аллергии. Лучшим детским стиральным порошком эксперты признали только один, российской торговой марки.

Проверка качества стирки показала, что с жирными загрязнениями отлично справились 14 порошков, с белковыми – 17, а с удалением пятен моторного масла, пота, крови, молока, крахмала, чая и глины - 5 порошков. Требованиям по зольности (показатель грубости ткани после стирки), которую Роскачество определило не выше 2%, соответствовали порошки 18 торговых марок. Что касается стойкости цвета, то после 25 стирок при 40 градусах вещи посерели только в одном случае.