Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозами и до 23 градусов тепла ожидаются в четверг в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столичный регион останется под влиянием антициклонов. Погода облачная с прояснениями, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура в Москве составит 21-23 градуса, по области 19-24. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый", - сообщил Леус .