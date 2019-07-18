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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

07:58
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозами и до 23 градусов тепла ожидаются в четверг в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион останется под влиянием антициклонов. Погода облачная с прояснениями, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура в Москве составит 21-23 градуса, по области 19-24. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый", - сообщил Леус .
Синоптик добавил, что атмосферное давление будет ниже нормы - 740 миллиметров ртутного столба. За день может выпасть от 2 до 7 миллиметров осадков.
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