При пожаре на студии анимэ в Японии скончался один человек

ТОКИО, 18 июл - РИА Новости. Один человек скончался среди пострадавших в четверг во время пожара в трехэтажном здании мультипликационной компании в японском городе Киото, передало агентство Киодо.
Как сообщалось ранее, всего пострадали около 40 человек, из них 10 находятся в тяжелом состоянии.
Как передал телеканал NHK, очевидцы слышали взрыв перед пожаром.
По сообщению Киодо, полиция подозревает поджог, располагая информацией, что мужчина средних лет разлил в здании воспламеняющуюся жидкость, предположительно бензин. Этот человек доставлен в больницу вместе с другими пострадавшими. Некоторые из них находятся без сознания.