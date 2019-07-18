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РИА Новости

При пожаре на студии анимэ в Японии скончался один человек

07:51
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© AFP 2019 / Jiji PressЛиквидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
Ликвидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
© AFP 2019 / Jiji Press
ТОКИО, 18 июл - РИА Новости. Один человек скончался среди пострадавших в четверг во время пожара в трехэтажном здании мультипликационной компании в японском городе Киото, передало агентство Киодо.
Как сообщалось ранее, всего пострадали около 40 человек, из них 10 находятся в тяжелом состоянии.
Как передал телеканал NHK, очевидцы слышали взрыв перед пожаром.
По сообщению Киодо, полиция подозревает поджог, располагая информацией, что мужчина средних лет разлил в здании воспламеняющуюся жидкость, предположительно бензин. Этот человек доставлен в больницу вместе с другими пострадавшими. Некоторые из них находятся без сознания.
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