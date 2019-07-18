При пожаре на студии анимэ в Японии скончался один человек

Ликвидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019

ТОКИО, 18 июл - РИА Новости. Один человек скончался среди пострадавших в четверг во время пожара в трехэтажном здании мультипликационной компании в японском городе Киото, передало агентство Киодо.

Как сообщалось ранее, всего пострадали около 40 человек, из них 10 находятся в тяжелом состоянии.

Как передал телеканал NHK , очевидцы слышали взрыв перед пожаром.