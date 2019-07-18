В ГД хотят блокировать ресурсы по продаже алкоголя ночью

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Контроль за ресурсами, нелегально продающими алкоголь в ночное время, необходимо усилить: блокировать сайты, группы в соцсетях и контекстную рекламу, а также создать единый центр мониторинга оборота алкоголя в интернете, соответствующие предложения депутат Госдумы Виктор Зубарев ("Единая Россия") направил главе Роскомнадзора и руководству "Яндекса" и "ВКонтакте".

"Понятно, что единоразовой блокировкой найденных ресурсов здесь не обойтись, поэтому мы обратились к нашим национальным игрокам "Яндексу" и "ВКонтакте" за помощью в фильтрации подобного контента, а также предложили создать отдельный центр мониторинга за ситуацией. Обратились в Роскомнадзор, Росалкорегулирование, Генеральную прокуратуру по усилению релевантного контроля, проведению контрольных закупок", - сказал Зубарев РИА Новости.

Он пояснил, что несмотря на запрет дистанционной продажи алкоголя, интернет пестрит разного рода предложениями "купить алкоголь 24 часа".

"Чтобы избежать блокировки, мошенники используют уловки вроде сайтов-однодневок, меняющих доменное имя и открывающихся строго после 23:00. При этом есть и весьма нетривиальные каналы-сбыта: группы в соцсетях, предлагающие услуги "алкотакси", алкоголь в аренду или подарок. Никто здесь не спросит документов, не предоставит лицензию", - сказал депутат.

В своём письме главе Роскомнадзора Александру Жарову (имеется в распоряжении РИА Новости), депутат предлагает создать межведомственную комиссию по обсуждению инструментов воспрепятствования онлайн-продажам алкоголя и принятию мер комплексного реагирования. Здесь, полагает депутат, возможны привлечение экспертов и профильных общественных организаций, онлайн-волонтеров и социально активной молодежи, а также меры оперативного реагирования к владельцам сайтов, групп в соцсетях и соучастникам процедур продажи, доставки алкоголя на дом (совместно с правоохранительными органами).

Помимо этого, считает Зубарев, следует усилить контроль за соцсетями с последующей досудебной блокировкой, а также считает необходимым создать единый центр мониторинга оборота алкогольной продукции интернете по аналогии с АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды".

Зубарев также предлагает усилить контроль за системой контекстной рекламы.

"Просим Вас, в рамках ваших компетенций и этического кодекса компании расширить профессиональные инструменты по дальнейшему противодействию интернет-торговле алкогольной продукцией, усилить легитимную фильтрацию поиска, увеличить контроль за снижением и исключением незаконных позиций по сетевой продаже алкоголя (доставке на дом и иных, указанных выше) из органической выдачи, усилить контроль за системой контекстной рекламы, рекламным продвижением после 23.00 часов сервисов незаконной онлайн-торговли алкогольной продукцией", - говорится в письме гендиректору группы компаний "Яндекс" Аркадию Воложу (имеется в распоряжении РИА Новости).

Кроме того, Зубарев в своём обращении к управляющему директору "ВКонтакте" Андрею Рогозову (имеется в распоряжении РИА Новости) просит расширить профессиональные инструменты по противодействию интернет-торговле алкоголем в соцсети и усилить контроль за блокировкой таких страниц.

Зубарев также обратился к генпрокурору Юрию Чайке. В своём письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, он просит проверить ряд сайтов и групп в соцсетях на предмет наличия противоправных действий со стороны владельцев и участников и принять меры в рамках прокурорского реагирования.

В приложении к письмам Зубарев приводит список с примерами подобных ресурсов в интернете.