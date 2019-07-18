Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.

"FaceApp использует искусственный интеллект, чтобы изменить фотографии пользователей, делая их моложе или старше или выбирая противоположный пол. Однако чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным", - говорится в письме Шумера, которое он разместил в своем микроблоге в Twitter.

По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя. Он заявил, что FaceApp "может представлять угрозу национальной безопасности и конфиденциальности данных миллионов американских граждан".

Шумер просит ФБР выяснить, "каким образом персональная информация, загруженная миллионами американцев в FaceApp, может оказаться в руках российского правительства или имеющих с ними связи организаций". Кроме того, сенатор призвал FTC рассмотреть, "есть ли соответствующие гарантии, что личные данные американцев не будут скомпрометированы".