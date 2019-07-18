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РИА Новости

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

07:34
18604
© Depositphotos / gpointstudioДевушки делают селфи
Девушки делают селфи
© Depositphotos / gpointstudio
Девушки делают селфи . Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.

"FaceApp использует искусственный интеллект, чтобы изменить фотографии пользователей, делая их моложе или старше или выбирая противоположный пол. Однако чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным", - говорится в письме Шумера, которое он разместил в своем микроблоге в Twitter.

По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя. Он заявил, что FaceApp "может представлять угрозу национальной безопасности и конфиденциальности данных миллионов американских граждан".
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Шумер просит ФБР выяснить, "каким образом персональная информация, загруженная миллионами американцев в FaceApp, может оказаться в руках российского правительства или имеющих с ними связи организаций". Кроме того, сенатор призвал FTC рассмотреть, "есть ли соответствующие гарантии, что личные данные американцев не будут скомпрометированы".
Приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab, позволяет с помощью нейронной технологии редактирования фотографий делать различные преобразования с ними, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки. В последние дни приложение переживает новую волну популярности: многие пользователи соцсетей по всему миру публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать, как утверждается, свою внешность в старости. Среди таких людей немало знаменитостей, а некоторые футбольные клубы в период трансферного окна предлагают подписчикам узнать по обработанной фотографии новичка команды.
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СШАВ мире
Популярные комментарии
он что, идиот? только заметил, что каждое приложение требует доступ к тем или иным данным при установке?
18 июля, 08:26
xxoxaru
2220001
Шумеры они все такие...
18 июля, 07:49
Костик Сусиков
1370002
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