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РИА Новости

В порт Пусана отбуксировали теплоход из РФ после поломки в Японском море

06:40
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© AP Photo / Lee Jin-manПорт Пусан в Южной Корее
Порт Пусан в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Порт Пусан в Южной Корее. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Буксир привел в порт Пусана российский теплоход "Гранит", который потерял ход недалеко от южнокорейского порта Ульсан, сообщил РИА Новости руководитель морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.
В среду в Японском море из-за поломки главного двигателя потерял ход теплоход "Гранит", порт приписки Владивосток. Он шел из порта Пусан во Владивосток с генеральным грузом 1,4 тысячи тонн. Экипаж 15 человек. Ночью южнокорейский морской буксир начал вести теплоход в порт Пусана для ремонта главного двигателя.
"В 12.00 влд (05.00 мск) теплоход завели в порт и поставили у причала для начала ремонтных работ", - сказал собеседник.
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