В порт Пусана отбуксировали теплоход из РФ после поломки в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Буксир привел в порт Пусана российский теплоход "Гранит", который потерял ход недалеко от южнокорейского порта Ульсан, сообщил РИА Новости руководитель морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.

В среду в Японском море из-за поломки главного двигателя потерял ход теплоход "Гранит", порт приписки Владивосток. Он шел из порта Пусан во Владивосток с генеральным грузом 1,4 тысячи тонн. Экипаж 15 человек. Ночью южнокорейский морской буксир начал вести теплоход в порт Пусана для ремонта главного двигателя.