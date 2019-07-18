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РИА Новости

В Японии около 40 человек пострадали при пожаре на студии анимэ

06:29
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© AFP 2019 / Jiji PressЛиквидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
Ликвидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
© AFP 2019 / Jiji Press
ТОКИО, 18 июл - РИА Новости. Около 40 человек пострадали в результате пожара в трехэтажном здании мультипликационной компании в японском городе Киото, один человек погиб, сообщили местные СМИ со ссылкой на данные полиции.
Десять пострадавших находятся тяжелом состоянии.
Как передал телеканал NHK, очевидцы слышали перед пожаром взрыв.
По сообщению агентства Киодо, полиция подозревает, что был поджог, располагая информацией, что некий мужчина средних лет разлил в здании воспламеняющуюся жидкость, предположительно бензин.
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Ликвидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
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