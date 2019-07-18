В Японии около 40 человек пострадали при пожаре на студии анимэ

ТОКИО, 18 июл - РИА Новости. Около 40 человек пострадали в результате пожара в трехэтажном здании мультипликационной компании в японском городе Киото, один человек погиб, сообщили местные СМИ со ссылкой на данные полиции.
Десять пострадавших находятся тяжелом состоянии.
Как передал телеканал NHK, очевидцы слышали перед пожаром взрыв.
По сообщению агентства Киодо, полиция подозревает, что был поджог, располагая информацией, что некий мужчина средних лет разлил в здании воспламеняющуюся жидкость, предположительно бензин.