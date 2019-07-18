В Приамурье начали строительство канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл - РИА Новости, Елена Тимошенко. Строительство канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ (КНР) стартовало в четверг в Приамурье, передает корреспондент РИА Новости.

Канатная дорога протяженностью 973 метра пройдет над рекой Амур и во второй половине 2022 года свяжет Благовещенск и Хэйхэ, путь по воздуху между двумя странами будет занимать шесть минут. Символический старт проекту дали на барже посреди реки. После нажатия кнопки "пуск" одновременно в Китае и России началась заливка бетонных оснований международных терминалов.

В церемонии официального старта проекта приняли участие губернатор Амурской области Василий Орлов, первый заместитель председателя народного правительства провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао, мэр Благовещенска Валентина Калита, глава народного правительства Хэйхэ Ма Ли, гендиректор агентства развития проектных инициатив группы компаний "Регион" Валерия Репкова и председатель правления китайской компании-инвестора "Цзиньлунган" Цао Синьхун.

Орлов на церемонии открытия обратился к собравшимся на русском и китайском языках. Он пожелал проекту успеха, отметив, что канатная дорога "станет визитной карточкой" двух пограничных городов.

Объем вложений ГК "Регион" в строительство составит, по актуальным оценкам, более 3,5 миллиардов рублей. Основная часть – это стоимость возведения четырехэтажной терминальной станции с культурными, развлекательными и бизнес-площадками.

"Сейчас идут подготовительные работы, основные строительные работы начнутся в следующем году. Эти вещи должны синхронизироваться, строиться с двух сторон. У нас уже выбраны подрядчики на проектировочные работы. Мы будем уточнять бюджет после завершения проектировочных работ в конце этого года-начале следующего", - сказала журналистам Репкова.

По проекту, канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность дороги – 457 человек в час и 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут (сегодня интервал отправления теплоходов составляет 60 минут).