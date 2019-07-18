Премьер Саксонии призвал снять санкции с России после ее возвращения в ПАСЕ

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. После возвращения России в ПАСЕ нужно отменить санкции, такое мнение в интервью агентству После возвращения России в ПАСЕ нужно отменить санкции, такое мнение в интервью агентству dpa высказал премьер-министр федеральной земли Саксония (Германия) Михаэль Кретшмер, выдержку из беседы приводит Die Welt

"Без этого не обойтись. Правильным было то, что Россия вернула свое право голоса в Совете Европы (Парламентской ассамблее СЕ. — Прим. ред.), а Германия форсировала строительство газопровода "Северный поток — 2". Следующим шагом должно быть снятие санкций", — подчеркнул он.

По мнению Кретшмера, разрешение конфликта на Украине является важным фактором, однако действующие против Москвы ограничения не способствуют прогрессу в этом вопросе.

Немецкий политик не в первый раз призвал отменить антироссийские санкции. Аналогичное мнение он озвучил в начале июня, отметив, что ограничения стали большой проблемой для востока Германии и Саксонии.

Отношения России и Запада испортились в 2014 году из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Европейские страны, США и Канада ввели антироссийские санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго.

Сейчас на Западе все чаще высказываются мнения о необходимости отменить ограничительные меры, которые больше вредят тем, кто их вводит. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.