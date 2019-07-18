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РИА Новости

Премьер Саксонии призвал снять санкции с России после ее возвращения в ПАСЕ

06:13
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Флаги Германии, России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. После возвращения России в ПАСЕ нужно отменить санкции, такое мнение в интервью агентству dpa высказал премьер-министр федеральной земли Саксония (Германия) Михаэль Кретшмер, выдержку из беседы приводит Die Welt.
"Без этого не обойтись. Правильным было то, что Россия вернула свое право голоса в Совете Европы (Парламентской ассамблее СЕ. — Прим. ред.), а Германия форсировала строительство газопровода "Северный поток — 2". Следующим шагом должно быть снятие санкций", — подчеркнул он.
По мнению Кретшмера, разрешение конфликта на Украине является важным фактором, однако действующие против Москвы ограничения не способствуют прогрессу в этом вопросе.
Немецкий политик не в первый раз призвал отменить антироссийские санкции. Аналогичное мнение он озвучил в начале июня, отметив, что ограничения стали большой проблемой для востока Германии и Саксонии.
Премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль
13 июня, 11:55
Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
Отношения России и Запада испортились в 2014 году из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Европейские страны, США и Канада ввели антироссийские санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго.
Сейчас на Западе все чаще высказываются мнения о необходимости отменить ограничительные меры, которые больше вредят тем, кто их вводит. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Из-за украинских событий Москву лишили права голоса в ПАСЕ. В ответ в России заявили об отказе работать на таких условиях и перестали выплачивать часть взносов. В конце июня 2019-го права российской делегации восстановили в полном объеме.
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Возвращение России в ПАСЕСанкции в отношении РоссииСаксонияГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Да пожалуйста, никто не против. Только пусть для начала вернут исконно украинский Крым Украине, уйдут из Донбасса, освободят всех украинских заключенных и выплатят контрибуцию в полном размере.
18 июля, 07:12
yyoudontknowwhoiam
070008
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