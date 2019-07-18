Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией

КЕНИГСВИНТЕР (Германия), 18 июл - РИА Новости. Длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, диалог с Москвой необходим, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.

"Хотя сейчас у нас по многим вопросам принципиально разные мнения, диалог с Россией по-прежнему необходим. Без Москвы мы не сможем ответить на срочные вопросы мировой политики. И мы достигнем длительного мира в Европе, только если будем сотрудничать", - заявил Маас, его слова приводит пресс-служба МИД ФРГ.

Министр добавил, что в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг обсудит сохранение ядерной сделки с Ираном, будущее контроля над вооружениями и ситуацию на востоке Украины.

"Петербургский диалог" - это важное связующее звено между нашими обществами. Именно в политически трудные времена нам нужно больше развивать сотрудничество между людьми в наших странах", - добавил Маас.