В Кузбассе приостановили проходку на участке шахты, где погиб рабочий

"Проходка и добыча горной выработки на участке, где произошло обрушение породы и погиб человек, приостановлена до выяснения предварительных причин отслоения породы. В настоящее время работает экспертная комиссия по установлению причин несчастного случая и гибели человека. Администрация области окажет семье погибшего всю необходимую помощь, предусмотренную законодательством", – сказали в департаменте.