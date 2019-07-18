Около ста детей в "Шереметьево" ждут вылета в Приморье на смену в лагерь

"Это наши дети, летят к нам. Там около 100 человек. Из них сорок иностранцев – из Дании, Греции, Алжира, Болгарии, Сербии, Франции, Швейцарии и Белоруссии. Также летит к нам художественный коллектив "Лукоморье" - 20 детей из города Пушкина, из Владимирской области девять ребят. Тридцать россиян – это дети, которые летят на смену "Юный дипломат", - сказал собеседник.