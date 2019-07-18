Около ста детей в "Шереметьево" ждут вылета в Приморье на смену в лагерь

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Около 100 детей, в том числе 40 из других стран, ждут вылета из московского аэропорта "Шереметьево" во Владивосток на смену в детский центр "Океан", сообщил РИА Новости представитель центра.
Ранее в авиакомпании "Россия" сообщили, что рейс 6281 из Шереметьево во Владивосток задержан по техническим причинам. Пассажиров планируют отправить на резервном воздушном судне в 6.00 мск. Людей расселили в гостинице.
"Это наши дети, летят к нам. Там около 100 человек. Из них сорок иностранцев – из Дании, Греции, Алжира, Болгарии, Сербии, Франции, Швейцарии и Белоруссии. Также летит к нам художественный коллектив "Лукоморье" - 20 детей из города Пушкина, из Владимирской области девять ребят. Тридцать россиян – это дети, которые летят на смену "Юный дипломат", - сказал собеседник.
По его словам, связь с детьми поддерживается. У каждой группы детей есть руководитель.
"Мы ждем, готовы их встречать", - сказал собеседник.