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РИА Новости

Около ста детей в "Шереметьево" ждут вылета в Приморье на смену в лагерь

05:32
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© РИА Новости / Максим БлиновТерминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Около 100 детей, в том числе 40 из других стран, ждут вылета из московского аэропорта "Шереметьево" во Владивосток на смену в детский центр "Океан", сообщил РИА Новости представитель центра.
Ранее в авиакомпании "Россия" сообщили, что рейс 6281 из Шереметьево во Владивосток задержан по техническим причинам. Пассажиров планируют отправить на резервном воздушном судне в 6.00 мск. Людей расселили в гостинице.
"Это наши дети, летят к нам. Там около 100 человек. Из них сорок иностранцев – из Дании, Греции, Алжира, Болгарии, Сербии, Франции, Швейцарии и Белоруссии. Также летит к нам художественный коллектив "Лукоморье" - 20 детей из города Пушкина, из Владимирской области девять ребят. Тридцать россиян – это дети, которые летят на смену "Юный дипломат", - сказал собеседник.
По его словам, связь с детьми поддерживается. У каждой группы детей есть руководитель.
"Мы ждем, готовы их встречать", - сказал собеседник.
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
04:53
Застрявших в "Шереметьево" детей отправят во Владивосток резервным бортом
300042
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Шереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
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