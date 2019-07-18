Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T05:17Z
https://ria.ru/20190718/1556633055.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:124:1500:968_1036x0_80_0_0_15ad113e13e0525f45ce610ec8a927b1.jpg
РИА Новости

Армения рассказала, когда удастся объединить энергосети с РФ, Грузией и ИРИ

05:17
2475
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 18 июл – РИА Новости. Вице-премьер Армении Тигран Авинян считает, что объединение энергосетей России, Грузии, Армении и Ирана при желании можно завершить за 2-3 года.
Авинян находится в Нью-Йорке, где принимает участие в мероприятиях по линии ООН.
"Мы сейчас строим высоковольтные линии и с Грузией, и с Ираном. Вся логика в том, чтобы мы, Грузия, Иран и Россия, работали синхронно в сети. Это сотрудничество очень важно. Сейчас мы хотим построить систему, которая позволит работать синхронно с Россией, либо конвертировать частоты, чтобы мы могли быть связаны", - сказал Авинян РИА Новости.
По его словам, смысл объединения сетей заключается в том, "чтобы иметь один глобальный рынок и глобальную энергетическую инфраструктуру".
Хакер за компьютером
17 июня, 11:25
Риск атак на российские энергосети со стороны США есть, считает эксперт
"Если будем работать интенсивно, через два-три года это уже состоится", - отметил он, отвечая на вопрос о том, когда может состояться объединение сетей.
В декабре 2015 года Армения, Грузия, Иран и Россия подписали четырехсторонний меморандум, предусматривающий повышение уровня управления взаимоперетоками электроэнергии, безопасности и надежности энергосистем. В рамках меморандума запланирован ряд мероприятий, нацеленных на создание электроэнергетического коридора Север-Юг, что даст возможность работать с энергосистемами ЕАЭС и ЕС.
Тогда же замминистра энергетики и природных ресурсов Армении Арег Галстян заявлял, что Армения, Иран, Грузия и Россия наладят энергетический коридор Север-Юг, который позволит осуществлять транзит электроэнергии в четырехстороннем формате.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019
1 июля, 13:35
Кудрин: тариф за подключение к электросетям надо дополнительно изучить
2001016
Обсудить 0
РоссияИранАрменияГрузияЭкономика
Рекомендуем
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
РИА
Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку — 2"
Владимир Зеленский
Зеленский назвал условие для возобновления диалога с Россией
Калининская АЭС
На Калининской АЭС отключились три энергоблока
Лента
новостей
Пляжный отдых в Москве
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Дейв Беннетт
Мужчина искупался в море и умер через день
Автосалон Hyundai
В Сети появились снимки обновленного Hyundai Solaris
Танки Т-72Б3 армии России
Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
Свинокомплекс
В одном из районов Ульяновской области ввели режим ЧС из-за чумы свиней
Пуск крылатых ракет Москит кораблями ТОФ
Опубликовано видео пусков крылатых ракет "Москит" в Японском море
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
Польский фермер подрался с украинскими мигрантами и "отослал" их на родину
Паломники на Ганиной Яме после окончания Царского крестного хода
Исследователь настаивает на продолжении поисков останков детей Николая II
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Акимов показал образец российского электронного паспорта
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Совет Европы не выдвигал России ультиматумов по долгу, заявили в МИД
10:16Комиссия Минэнерго начала работу из-за ЧП на Калининской АЭС
10:14Пассажира рейса Москва-Магадан задержали при перевозке героина в желудке
10:13В МИД заявили, что к сумме долга России перед Советом Европы добавятся пени
10:12В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы
10:10Певица Цыганова подала документы для участия в выборах в Госдуму
10:09Рябков не исключил, что в Венесуэле обсудит визит Мадуро в Россию
10:07Власти Удомли заявили, что ситуация на АЭС не влияет на электроснабжение
10:05МИД прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России
09:59Помощник Зеленского заявил, что Медведчук не нужен офису президента Украины
09:59Пьяный мужчина угрожал взорвать Ярославский вокзал в Москве
09:55Рябков заявил, что в Венесуэле у него ожидаются встречи высокого уровня
09:49Оборудование блоков Калининской АЭС не пострадало, сообщили на станции
09:48В Камбодже обнаружили 1600 тонн контрабандного мусора из США и Канады
09:48В Росэнергоатоме ситуацию на Калининской АЭС назвали штатной
09:45Дети из Иркутской области приехали на отдых в центр "Океан" в Приморье
09:43Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:42Четвертый энергоблок Калининской АЭС могут подключить к сети уже в четверг
09:41Около десяти тысяч клиентов Microsoft подверглись угрозе кибератак
09:36В Тулуне 44 жилых дома остаются подтопленными
Лента новостейМолния