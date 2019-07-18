Армения рассказала, когда удастся объединить энергосети с РФ, Грузией и ИРИ

"Мы сейчас строим высоковольтные линии и с Грузией, и с Ираном. Вся логика в том, чтобы мы, Грузия, Иран и Россия, работали синхронно в сети. Это сотрудничество очень важно. Сейчас мы хотим построить систему, которая позволит работать синхронно с Россией, либо конвертировать частоты, чтобы мы могли быть связаны", - сказал Авинян РИА Новости.