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РИА Новости

Исследователь настаивает на продолжении поисков останков детей Николая II

04:36
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПаломники на Ганиной Яме после окончания Царского крестного хода
Паломники на Ганиной Яме после окончания Царского крестного хода
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Паломники на Ганиной Яме после окончания Царского крестного хода. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Американский исследователь Петр Сарандинаки, который, в частности, инициировал раскопки в Перми на предполагаемом месте расстрела великого князя Михаила Романова, настаивает, что поиски оставшихся останков двух детей российского императора Николая II - царевича Алексея и великой княжны Марии - должны продолжаться.
"Мы должны найти больше останков Алексея и Марии", - сказал Сарандинаки.
По его словам, только 44 костных фрагмента тел детей последнего российского императора были найдены на месте раскопок. Сарандинаки отмечает, что необходимо проверить оставшуюся часть лесной поляны, где были ранее обнаружены захоронения, чтобы убедиться в том, что все останки найдены.
Исследователь считает, что останки Алексея и Марии также "могут находиться на других участках территории (Старой Коптяковской дороги - ред.) и еще не были найдены".
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Сарандинаки несколько десятилетий занимается поисками останков царской семьи. Сейчас он возглавляет группу российских и американских специалистов, занимающихся раскопками в Перми на месте предполагаемого расстрела родного брата императора Николая II - великого князя Михаила Романова.
Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. Также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.
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