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РИА Новости

В Сети появились снимки обновленного Hyundai Solaris

04:25
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© AP Photo / Lee Jin-manАвтосалон Hyundai
Автосалон Hyundai
© AP Photo / Lee Jin-man
Автосалон Hyundai . Архивное фото
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Китайский портал Autohome опубликовал фотографии экстерьера обновленного седана Hyundai Solaris (в Китае продается под названием Verna).
Судя по снимкам, у автомобиля изменятся передняя и задняя части кузова. По сравнению с нынешним поколением Solaris, рестайлинговая модель получит увеличившиеся в размерах фары более сложной формы.
При этом фонари автомобиля будут меньше по высоте, однако они растянутся на всю ширину кузова с горизонтальной полоской по всему багажнику. Номерной знак на обновленной модели будет крепиться на крышку багажника, а не на бампер, как у дорестайлинговой версии.
На представленных снимках отсутствует интерьер автомобиля, также не уточняются его технические характеристики.
Как отмечает журнал "За рулем", обновленный Hyundai Verna будет представлен на китайском рынке до конца этого года. Информация о планах по обновлению данной модели в России пока что отсутствует.
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