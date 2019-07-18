В Сети появились снимки обновленного Hyundai Solaris

Судя по снимкам, у автомобиля изменятся передняя и задняя части кузова. По сравнению с нынешним поколением Solaris, рестайлинговая модель получит увеличившиеся в размерах фары более сложной формы.

При этом фонари автомобиля будут меньше по высоте, однако они растянутся на всю ширину кузова с горизонтальной полоской по всему багажнику. Номерной знак на обновленной модели будет крепиться на крышку багажника, а не на бампер, как у дорестайлинговой версии.