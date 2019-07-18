В Сети появились снимки обновленного Hyundai Solaris

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Китайский портал Autohome опубликовал фотографии экстерьера обновленного седана Hyundai Solaris (в Китае продается под названием Verna).
Судя по снимкам, у автомобиля изменятся передняя и задняя части кузова. По сравнению с нынешним поколением Solaris, рестайлинговая модель получит увеличившиеся в размерах фары более сложной формы.
Серьезное обновление Hyundai Solaris: первые фото https://t.co/9rOezq4vbF— За_рулём.РФ (@zr_ru) 17 июля 2019 г.
Внешность рестайлинговой модели раскрыли сертификационные органы в Китае.
(https://t.co/9rOezq4vbF)#зарулем #zr_ru pic.twitter.com/6zgaqN52sh
При этом фонари автомобиля будут меньше по высоте, однако они растянутся на всю ширину кузова с горизонтальной полоской по всему багажнику. Номерной знак на обновленной модели будет крепиться на крышку багажника, а не на бампер, как у дорестайлинговой версии.
На представленных снимках отсутствует интерьер автомобиля, также не уточняются его технические характеристики.
Как отмечает журнал "За рулем", обновленный Hyundai Verna будет представлен на китайском рынке до конца этого года. Информация о планах по обновлению данной модели в России пока что отсутствует.