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РИА Новости

Мексика арестовала счета лиц по делу о поставках товаров в Венесуэлу

04:24
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МЕХИКО, 18 июл – РИА Новости. Глава финансовой разведки минфина Мексики Сантьяго Ньето сообщил в среду об аресте сразу 19 счетов физических и юридических лиц, связанных с поставками некачественных продуктов по завышенным ценам Венесуэле.
"Мы пока осуществили заморозку 19 счетов физических и юридических лиц, связанных с этими фактами (поставками товаров)", - приводит портал Universal заявление Ньето.
По его словам, в общей сложности речь идет о сумме в 150 миллионов долларов, которые могли быть отмыты по этой схеме.
Изначально расследование таких поставок было начато еще при прежней администрации Мексики в октябре 2018 года, когда генеральная прокуратура страны вскрыла сеть скупщиков продуктов плохого качества, которые затем перепродавались в Венесуэлу с наценкой в 112 процентов.
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