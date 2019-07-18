Мексика арестовала счета лиц по делу о поставках товаров в Венесуэлу

МЕХИКО, 18 июл – РИА Новости. Глава финансовой разведки минфина Мексики Сантьяго Ньето сообщил в среду об аресте сразу 19 счетов физических и юридических лиц, связанных с поставками некачественных продуктов по завышенным ценам Венесуэле.

"Мы пока осуществили заморозку 19 счетов физических и юридических лиц, связанных с этими фактами (поставками товаров)", - приводит портал Universal заявление Ньето.

По его словам, в общей сложности речь идет о сумме в 150 миллионов долларов, которые могли быть отмыты по этой схеме.