В подтопленном ливнями Благовещенске ввели режим ЧС

Ливни, прошедшие в Благовещенске с 16 на 17 июля, привели к подтоплениям социальных учреждений, дворов и улиц. По информации Гидрометцентра Амурской области, с утра вторника до утра среды в Благовещенске выпало 60 миллиметров осадков, это 46% месячной нормы. Несколько районов остались без света. К середине дня среды без электричества оставался один район. Синоптики сообщили, что дожди в городе будут идти ещё почти неделю.