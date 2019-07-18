В подтопленном ливнями Благовещенске ввели режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Благовещенске после сильных ливней, которые подтопили улицы и социальные учреждения, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Ливни, прошедшие в Благовещенске с 16 на 17 июля, привели к подтоплениям социальных учреждений, дворов и улиц. По информации Гидрометцентра Амурской области, с утра вторника до утра среды в Благовещенске выпало 60 миллиметров осадков, это 46% месячной нормы. Несколько районов остались без света. К середине дня среды без электричества оставался один район. Синоптики сообщили, что дожди в городе будут идти ещё почти неделю.
"Электроснабжение в городе было полностью восстановлено накануне. Вчера решением комиссии в Благовещенске ввели режим ЧС муниципального характера. Работы ведутся, работает комиссия по обследованию объектов", - сказал собеседник.
По его словам, где-то воду уже откачали, в том числе, в ряде детских садов. Там проводится дезинфекция, поэтому приёма детей нет.