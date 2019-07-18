Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Эйфелева башня возглавила рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей мира, составленный сервисом "Облако Mail.ru".

"Облако Mail.ru" составило рейтинг самых популярных достопримечательностей со всего мира. С помощью технологии компьютерного зрения специалисты оценили снимки путешественников и определили наиболее фотогеничные места планеты. Ими оказались Эйфелева башня в Париже, Колизей и Фонтан Треви в Риме", - следует из результатов исследования, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

На четвертом месте - Храм Святого Семейства в Барселоне, на пятом - Собор Парижской Богоматери, на шестом - Йенский мост, который также находится в Париже. Седьмое место занимает Пьяцца-дель-Дуомо (Флоренция, Италия), восьмое - Миланский собор, девятое - Бурдж-Халифа, (Дубай, ОАЭ), десятое - Санта-Мария-дель-Фьоре, (Флоренция, Италия).

"В России чаще всего снимают Красную площадь и Собор Василия Блаженного в Москве, Дворцовую площадь и сады Петергофа в Санкт-Петербурге и Мечеть Кул-Шариф в Казани", - отмечается в результатах рейтинга.

В Минске чаще всего фотографируют Национальную библиотеку, костел Святого Симеона и Святой Елены, а также зоопарк. В Ереване, согласно результатам рейтинга, пользуются популярностью Площадь Республики и "Поющие фонтаны", Национальный исторический музей Армении и Музей геноцида армян. В Грузии самыми впечатляющими оказались Мост Мира и крепости Нарикала и Метехи в Тбилиси. В топ бакинских достопримечательностей вошли культурный центр Гейдара Алиева, "Пламенные башни" и Нагорный парк.

Достопримечательности Берлина не попали в список самых фотографируемых мест Германии. Обгоняет всех по количеству сделанных фотографий Дрезденский Цвингер, следом идут Мариенплац и Новая ратуша в Мюнхене. В Чехии, по результатам рейтинга, самыми фотографируемыми местами стали Пражский Град, Тынский храм и Карлов мост в столице.