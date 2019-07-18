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РИА Новости

Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире

03:57
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Эйфелева башня возглавила рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей мира, составленный сервисом "Облако Mail.ru".
"Облако Mail.ru" составило рейтинг самых популярных достопримечательностей со всего мира. С помощью технологии компьютерного зрения специалисты оценили снимки путешественников и определили наиболее фотогеничные места планеты. Ими оказались Эйфелева башня в Париже, Колизей и Фонтан Треви в Риме", - следует из результатов исследования, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
На четвертом месте - Храм Святого Семейства в Барселоне, на пятом - Собор Парижской Богоматери, на шестом - Йенский мост, который также находится в Париже. Седьмое место занимает Пьяцца-дель-Дуомо (Флоренция, Италия), восьмое - Миланский собор, девятое - Бурдж-Халифа, (Дубай, ОАЭ), десятое - Санта-Мария-дель-Фьоре, (Флоренция, Италия).
"В России чаще всего снимают Красную площадь и Собор Василия Блаженного в Москве, Дворцовую площадь и сады Петергофа в Санкт-Петербурге и Мечеть Кул-Шариф в Казани", - отмечается в результатах рейтинга.
Воздушные шары в Каппадокии, Турция
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Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире
В Минске чаще всего фотографируют Национальную библиотеку, костел Святого Симеона и Святой Елены, а также зоопарк. В Ереване, согласно результатам рейтинга, пользуются популярностью Площадь Республики и "Поющие фонтаны", Национальный исторический музей Армении и Музей геноцида армян. В Грузии самыми впечатляющими оказались Мост Мира и крепости Нарикала и Метехи в Тбилиси. В топ бакинских достопримечательностей вошли культурный центр Гейдара Алиева, "Пламенные башни" и Нагорный парк.
Достопримечательности Берлина не попали в список самых фотографируемых мест Германии. Обгоняет всех по количеству сделанных фотографий Дрезденский Цвингер, следом идут Мариенплац и Новая ратуша в Мюнхене. В Чехии, по результатам рейтинга, самыми фотографируемыми местами стали Пражский Град, Тынский храм и Карлов мост в столице.
В Греции популярностью пользуются Кносский дворец на Крите, бело-голубые крыши города Ия на Санторини и аквапарк "Аквалэнд" на Корфу. В ОАЭ популярнее всего оказался самый большой небоскреб в мире — "Бурдж-Халифа" в Дубае. За ним идут фонтан Дубай и Сад Чудес. В Турции самыми популярными являются Голубая мечеть, площадь Султанахмет и Собор Святой Софии в Стамбуле.
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