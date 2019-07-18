Турецкий отельер рассказала о подборе спиртных напитков в all inclusive

АНКАРА, 18 июл - РИА Новости. Разбавлять алкоголь в гостиницах, работающих при системе "все включено", бессмысленно, так как клиент в любом случае примет ту дозу спиртного, которую пожелает, заявила РИА Новости директор пятизвездочного отеля в турецкой Аланье, пожелавшая остаться неизвестной.

"Мы используем стандартный крепкий алкоголь, 43-45 градусов. Люди, конечно, могут сравнивать напитки, которые продают в Турции, с теми, к которым они привыкли в своих странах. Но речи о добавлении туда воды идти не может. И зачем? Если водка разбавлена водой, то человеку, чтобы достичь нужного ему состояния, нужно выпить не один, а три-четыре стакана. Когда напитки для клиента бесплатны и предоставляются без ограничений, нет никакого смысла разбавлять алкоголь водой. Наоборот, в таком случае это повысило бы наши расходы – больше воды и стаканов, которые надо мыть", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, иногда гости просят добавлять в крепкие напитки лед – тогда концентрация алкоголя уменьшается, а в коктейлях алкоголь согласно их рецептуре смешивается с другими ингредиентами. "Но разбавлять цельные крепкие напитки заранее – это нонсенс. В наш отель мы закупаем, например, ракы (турецкий национальный крепкий алкогольный напиток - ред.) крепостью 45,5%. Бутылки открываются при клиентах, при них же разливаются напитки. При разбавлении водой ракы мутнеет, да и бутылки с крепким алкоголем оснащены дозаторами, влить туда воду невозможно. Иногда клиенты приносят алкоголь, купленный ими на стороне. Но это неэтично – приносить алкоголь с собой в бар, и это во всем мире так. И я не могу отвечать за качество неизвестно где купленного алкоголя", - заявила директор отеля.

Она отметила, что качество алкоголя, который предлагает ее отель, контролируется как его сотрудниками, так и государственными надзорными органами. "У меня есть менеджеры по контролю качества алкоголя и продуктов питания. А еще есть проверяющие от государственных надзорных органов. Как мы выбираем поставщиков? Обычно свою продукцию предлагают 7-8 производителей. Мы формируем у себя комиссию из 9-10 человек, в которую приглашаем также желающих из наших гостей. Пробуем, обсуждаем, что больше понравилось", - сказала собеседница агентства.