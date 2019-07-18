Коллекторы назвали оптимальное количество кредитов на заемщика

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Оптимальным количеством кредитов в России является не более двух договоров на одного заемщика, при этом платежная нагрузка по ним должна быть соразмерна доходу, заявил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

"Формулы "благополучия" не существует. Однако определенно точно, что количество кредитов должно находиться условно в пределах двух на одного заёмщика, а платежная нагрузка должна быть соразмерна доходу", - сказал он.

"Такое количество долгов в принципе позволяет клиенту успешно их погашать без существенных рисков. Риски начинаются там, где количество открытых кредитов превышает три", - подчеркнул он, добавив, что в настоящее время на одного заемщика в России приходится в среднем 1,5-2 кредита.

Президент НАПКА в мае раскрыл формулу правильного планирования бюджета. По его словам, 50% бюджета должны составлять обязательные платежи, в том числе, на еду, коммунальные услуги, проезд, бензин, оплату мобильного телефона, обучение, в идеале именно сюда должна входить и оплата кредита. На покупки и развлечения должно приходиться 30% бюджета, а оставшиеся 20% в идеале необходимо направлять на сберегательный счет в банке.