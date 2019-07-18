ФАДН доработает план по социализации цыган после конфликта в Чемодановке

"Во-первых, мы обобщаем сегодня успешные региональные практики, то есть те механизмы, которые уже апробированы и эффективность их доказана. Например, в Самарской области программы по социализации цыган показывают неплохие результаты. Во-вторых, мы думаем сегодня о том, чтобы выходить в правительство с инициативой о пересмотре и, возможно, дополнении плана мероприятий по социально-экономическому и культурному развитию российских цыган. Тут работать надо как над социализацией цыган, начиная с детских садов и школ, так и над общественным восприятием цыганского народа в целом", - сказал Баринов.