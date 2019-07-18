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РИА Новости

ФАДН доработает план по социализации цыган после конфликта в Чемодановке

03:49
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© РИА Новости / Светлана СамсоноваЦыгане из Чемодановки
Цыгане из Чемодановки
© РИА Новости / Светлана Самсонова
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России прорабатывает ряд мер для профилактики конфликтных ситуаций с участием цыган, аналогичных той, которая произошла в середине июня в селе Чемодановка Пензенской области, в том числе планирует обратиться в правительство РФ с инициативой о пересмотре плана мероприятий по социально-экономическому и культурному развитию российских цыган, сообщил в интервью РИА Новости глава агентства Игорь Баринов.
"Во-первых, мы обобщаем сегодня успешные региональные практики, то есть те механизмы, которые уже апробированы и эффективность их доказана. Например, в Самарской области программы по социализации цыган показывают неплохие результаты. Во-вторых, мы думаем сегодня о том, чтобы выходить в правительство с инициативой о пересмотре и, возможно, дополнении плана мероприятий по социально-экономическому и культурному развитию российских цыган. Тут работать надо как над социализацией цыган, начиная с детских садов и школ, так и над общественным восприятием цыганского народа в целом", - сказал Баринов.
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Он пояснил, что необходимо больше рассказывать в публичном пространстве об известных представителях цыганского народа, которые добились успеха в жизни.
"Мы же все знаем имя Николая Сличенко, худрука "Ромэн" - единственного в мире профессионального цыганского театра, который воспитал целую плеяду звезд цыганского романса. Среди молодого поколения эстрадных исполнителей Жан Милимеров, Александр Бердников. При этом сфера реализации представителей цыганского народа не ограничена творчеством. За примером не буду далеко ходить – руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр является доктором исторических наук. Нужно об этом рассказывать, показывать по телевидению. И речь в большей степени даже не о федеральных каналах, а о региональных, особенно там, где представители народа присутствуют в большом количестве, как, например, в Москве и Московской области, на юге России", - пояснил глава ФАДН России.
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Между коренными жителями Чемодановки Пензенской области и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, еще один остается в больнице и проходит реабилитацию.
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села. Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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Массовая драка в Пензенской областиФАДН РоссииПензенская областьОбщество
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