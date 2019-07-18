Эксперты посоветовали покупать билеты на новогодние праздники летом

"Лучше всего планировать поездку уже сейчас, так как, по нашим данным, с сентября цены ощутимо растут и в ноябре-декабре достигают своего пика. При поиске сравнивайте предложения не только на даты начала и конца официальных выходных, но и на соседние числа. Три-четыре дня до или после праздников могут существенно повлиять на стоимость перелета. Чем гибче вы будете в планировании дат, тем больший выбор направлений в рамках вашего бюджета у вас будет", - считает он.