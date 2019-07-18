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РИА Новости

Ученый назвал самые "вредные" для климата российские леса

03:30
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© РИА Новости / Морозов / Перейти в фотобанкКолыма
Колыма
© РИА Новости / Морозов
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Колыма. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Леса Магаданской области, Чукотки и Тывы выбрасывают в атмосферу больше СО2, чем поглощают, тем самым ускоряют изменение климата, сообщила РИА Новости директор Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Анна Романовская.
Ежегодно страны мира подают кадастр или данные о балансе парниковых газов в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Эти расчеты позволяют принимать решения по предотвращению глобального потепления на уровне стран. Одна из составляющих этих расчетов - способность лесов поглощать СО2, которая позволяет России оставаться мировым климатическим донором. Однако, не все леса помогают сохранять климат, ежегодные подсчеты российских ученые определили три региона, которые не "забирают" СО2, а выбрасывают.
Россия предоставит в 2019 году свой отчет на основе данных 2017 года. Как пояснила Романовская, кадастр готовится за период минус два года, данные за 2018 год будут опубликованы в апреле 2020.
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"Институт проводит расчеты поглощения СО2 лесами России по международно признанным методикам. Наши леса, безусловно, выступают поглотителями углекислого газа из атмосферы и препятствуют глобальному потеплению. Однако, в результате пожаров, сплошных рубок и гибели древостоев от вредителей и болезней происходит выделение СО2 и других парниковых газов. Чем больше горят леса и чем больше они рубятся, тем больше СО2 оказывается в атмосфере. Итоговый баланс СО2 складывается из соотношения поглощения и выбросов этого газа лесными землями. Согласно нашим расчетам российские леса выступали в качестве экологического донора планеты: они поглощают СО2 больше, чем выбрасывают. По оценкам для 2017 года исключение составляли леса четырех регионов (Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Магаданская и Волгоградская области), однако вклад этих регионов в общий баланс СО2 незначителен. В целом леса России (без учета резервных лесов) обеспечивали поглощение более 800 миллионов тонн СО2 в 2017 году", - сказала Романовская.
Она пояснила, что лесные земли могут служить источниками СО2 в том случае когда выбросы от лесных пожаров и рубок превосходят по объему возможности лесов накапливать углерод. Например, леса Чукотки, Магаданской области и Тывы отличаются низкой скоростью роста и большими площадями пожаров, что в итоге приводит к выбросам СО2.
"Эти три региона из года в год являются источниками выбросов СО2. Скорее всего ситуация будет сохранятся, если не удастся сократить площади лесных пожаров", - добавила Романовская.
Она пояснила, что в Волгоградской области в 2017 году основную негативную роль сыграли рубки, а не пожары.
"Лесные земли остальных регионов РФ выступали в качестве поглотителей СО2", - уточнила эксперт.
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Романовская добавила, что оценки поглощения СО2 в лесах России хорошо сопоставимы с поглотительной способностью лесов других стран: леса Европейской части РФ поглощают столько же СО2, как и леса Финляндии, Германии, Польши и других Европейских стран, леса Сибири - сопоставимы с поглощением в лесах Канады, а оценки поглощения в лесах Северо-Кавказского региона даже превосходят поглощение в лесах той же климатической зоны в США.
"Претензии по несостоятельности национальной методики оценки поглощения углерода лесами РФ не имеют под собой научного обоснования (хотя, конечно, всегда есть возможность уточнения исходных и расчетных данных). Подобные заявления в последнее время активно продвигаются представителями отдельных бизнес компаний, в частности, угольной промышленности, которые пытаются "прикрыть" нашими лесами вред, наносимый их деятельностью климатической системе", - отметила Романовская.
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