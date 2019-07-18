Акимов показал образец российского электронного паспорта

МОСКВА, 18 июля - РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.

Новый документ на вид напоминает банковскую карту. На обратной стороне образца размещен буквенный и QR код, а также изображение владельца.

Карта будет содержать основную информацию о владельце: фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, данные о месте проживания, а также о водительских правах, СНИЛС и ИНН. Удостоверение выдается на десять лет, данные о его действии также будут прописаны на карточке.

По словам Акимова, электронный паспорт будет гораздо безопаснее бумажного варианта, так как его подделка обойдется несоизмеримо дороже.

Досрочное внедрение электронных паспортов

В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации. К 2024 году россияне должны в полной мере использовать современную форму удостоверения личности, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в среду на совещании по внедрению электронного документа.

Медведев заявил, что электронный паспорт может представлять из себя пластиковую карту с чипом, а также мобильным приложения в смартфоне. Правительство учитывает оба варианта: и физический носитель, который можно носить с собой, и мобильное приложение в качестве дополнительной опции.

Премьер-министр также заявил, что переход на новый тип паспорта должен быть удобным. Так, до конца замены документа обычные удостоверения личности продолжат действовать.

Дополнительные расходы

Внедрение в России электронных паспортов не должно создать дополнительных расходов для бюджета, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

По словам чиновника, применение карт-ридеров для электронных удостоверений значительно дешевле использования принтеров и другой техники, обслуживание которых иногда стоит недёшево.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что на первый период выдачи электронных паспортов будет сохранена госпошлина в текущем размере (300 рублей), а выдавать документы нового образца сначала будут в органах внутренних дел.

Концепция введения в России электронных паспортов утверждена распоряжением правительства в сентябре 2013 года. Федеральная миграционная служба планировала с 2015 года выдавать гражданам новый паспорт в виде стандартной пластиковой карты с электронной микросхемой. В 2015 году ФМС планировала запустить пилотный проект по выдаче электронных паспортов, первыми их должны были получить жители Крыма, Ростова-на-Дону и Краснодара. Однако, пилотный проект так и не был запущен. Массовая выдача электронного паспорта планировалась с 1 января 2017 года, но правительство предписало МВД отложить мероприятия по введению электронных паспортов на период после 15 марта 2018 года.