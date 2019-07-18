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РИА Новости

Акимов показал образец российского электронного паспорта

03:28
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
МОСКВА, 18 июля - РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Новый документ на вид напоминает банковскую карту. На обратной стороне образца размещен буквенный и QR код, а также изображение владельца.
Карта будет содержать основную информацию о владельце: фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, данные о месте проживания, а также о водительских правах, СНИЛС и ИНН. Удостоверение выдается на десять лет, данные о его действии также будут прописаны на карточке.
По словам Акимова, электронный паспорт будет гораздо безопаснее бумажного варианта, так как его подделка обойдется несоизмеримо дороже.
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Досрочное внедрение электронных паспортов

В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации. К 2024 году россияне должны в полной мере использовать современную форму удостоверения личности, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в среду на совещании по внедрению электронного документа.
Медведев заявил, что электронный паспорт может представлять из себя пластиковую карту с чипом, а также мобильным приложения в смартфоне. Правительство учитывает оба варианта: и физический носитель, который можно носить с собой, и мобильное приложение в качестве дополнительной опции.
Премьер-министр также заявил, что переход на новый тип паспорта должен быть удобным. Так, до конца замены документа обычные удостоверения личности продолжат действовать.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина РФ. 17 июля 2019
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Дополнительные расходы

Внедрение в России электронных паспортов не должно создать дополнительных расходов для бюджета, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.
По словам чиновника, применение карт-ридеров для электронных удостоверений значительно дешевле использования принтеров и другой техники, обслуживание которых иногда стоит недёшево.
Кроме того, вице-премьер сообщил, что на первый период выдачи электронных паспортов будет сохранена госпошлина в текущем размере (300 рублей), а выдавать документы нового образца сначала будут в органах внутренних дел.
Концепция введения в России электронных паспортов утверждена распоряжением правительства в сентябре 2013 года. Федеральная миграционная служба планировала с 2015 года выдавать гражданам новый паспорт в виде стандартной пластиковой карты с электронной микросхемой. В 2015 году ФМС планировала запустить пилотный проект по выдаче электронных паспортов, первыми их должны были получить жители Крыма, Ростова-на-Дону и Краснодара. Однако, пилотный проект так и не был запущен. Массовая выдача электронного паспорта планировалась с 1 января 2017 года, но правительство предписало МВД отложить мероприятия по введению электронных паспортов на период после 15 марта 2018 года.
В настоящее время паспорт гражданина Российской Федерации (также в обиходе называется “внутренним” или “внутрироссийским паспортом”) является основным документом, удостоверяющим личность гражданина России на территории страны. Для выездов за пределы России (за исключением таких стран как Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, а также частично признанных Абхазии и Южной Осетии) гражданам России выдаётся заграничный паспорт.
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Обсудить 74
Максим АкимовДмитрий МедведевРоссияОбщество
Популярные комментарии
А почему это "россияне ДОЛЖНЫ" перейти на этот электронный паспорт? Мне и с обычным хорошо, никто его не подделывает. А вот доступ всякого рода мошенников к базам персональных данных россиян, почему то, имеет место быть.
18 июля, 05:12
Eugene Shilkin
85000016
Сколько бумаги и, соответственно, леса сможем сэкономить. Я "ЗА" и не стала бы откладывать получение такого паспорта, потому, что паспорт, копии СНИЛС и ИНН всегда со мной и занимают достаточно много места по сравнению с такой карточкой.
18 июля, 04:36
eldeckel
25220159
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