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РИА Новости

Психолог рассказала, как помочь ребенку преодолеть страх воды

03:26
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБассейн
Бассейн
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Бассейн. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Чтобы помочь ребенку преодолеть страх воды, нужно доверить обучение плаванию тренеру, проводить время с ребенком вместе у воды или почитать книгу о воде, рассказала РИА Новости педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Наталья Паршина.
"Как помочь ребенку преодолеть страх воды? Во-первых, доверить обучение плаванию лучше грамотному тренеру, который владеет методиками, чтобы обеспечить вашему ребенку позитивный опыт взаимодействия с водой. Под руководством профессионала ребенок научится держаться на воде, познакомится с основными элементами различных техник плавания и будет с удовольствием заниматься этим полезным видом спорта", - сказала Паршина.
Она добавила, что для ребенка важна поддержка - родителям нужно быть рядом и на своем примере показывать, что плавание - это весело.
По словам Паршиной, ребенка пугает неизвестность, поэтому стоит вместе почитать книгу о воде и плавании.
"Проиграйте" ситуацию с игрушкой. В знании – сила! Пусть ребенок постепенно познакомится с тем, что ему предстоит, пройдет все этапы", - добавила Паршина.
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