Эксперты рассказали, как отреагирует рубль на решение ЦБ по ставке

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Заседание Центрального банка России в следующую пятницу, 26 июля, не принесет рублю потрясений, поскольку наиболее ожидаемое снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта уже учтено в текущих курсовых уровнях и не скажется на аппетите инвесторов к рублевым активам, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Банк России в июне впервые в 2019 году снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Тогда регулятор указал, что допускает возможность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Очередное решение по ставке будет принято 26 июля.

Вероятность выхода на таргетируемую ЦБ инфляцию 4% к концу текущего года достаточно высока даже с учетом повышения ставки НДС, считает Тимур Нигматуллин из компании "Открытие брокер". Свежих инфляционных ожиданий пока нет, добавил он.

Поэтому, по совокупности факторов, ЦБ будет снижать ключевую ставку по 0,25 процентных пункта на каждом заседании, включая предстоящее, шаги в 0,5 пункта маловероятны, оценивает эксперт.

Ожидается снижение ставки на 0,25 процентного пункта, также считает Сергей Суверов из компании "БКС Премьер".

"Я, вместе с рынком, ожидаю очередного точечного понижения ставки ЦБ РФ на 0,25 процентных пункта", - говорит Александр Осин из ИК "Фридом финанс".

Рынок ждет снижения ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, и потому не ожидается шокового влияния такого решения на валютный рынок, говорит Нигматуллин.

"Carry trade, с учетом долгосрочных ожиданий по ставке, сохранится. При текущих параметрах бюджетного правила и прочих макропараметрах справедливый курс доллара составляет 64-65 рублей. Думаю, что из-за carry trade локально курс доллара может отклониться в диапазон 61-62,5 рубля", - оценил он.

Для рубля понижение ставки на 0,25 процентного пункта – nonevent, рассуждает Осин из ИК "Фридом финанс".

"Оно очень небольшое, особенно, если учесть, что справедливый, обусловленный уровнем монетизации, уровень инфляции составляет 12% год к году, при этом уровень просрочки по кредитам нефинансовому сектору – на десятилетнем максимуме, а достаточность капитала банков близка к десятилетнему минимуму", - добавил он.