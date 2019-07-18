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РИА Новости

Эксперты рассказали, как отреагирует рубль на решение ЦБ по ставке

03:35
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Заседание Центрального банка России в следующую пятницу, 26 июля, не принесет рублю потрясений, поскольку наиболее ожидаемое снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта уже учтено в текущих курсовых уровнях и не скажется на аппетите инвесторов к рублевым активам, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Банк России в июне впервые в 2019 году снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Тогда регулятор указал, что допускает возможность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Очередное решение по ставке будет принято 26 июля.
Вероятность выхода на таргетируемую ЦБ инфляцию 4% к концу текущего года достаточно высока даже с учетом повышения ставки НДС, считает Тимур Нигматуллин из компании "Открытие брокер". Свежих инфляционных ожиданий пока нет, добавил он.
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Поэтому, по совокупности факторов, ЦБ будет снижать ключевую ставку по 0,25 процентных пункта на каждом заседании, включая предстоящее, шаги в 0,5 пункта маловероятны, оценивает эксперт.
Ожидается снижение ставки на 0,25 процентного пункта, также считает Сергей Суверов из компании "БКС Премьер".
"Я, вместе с рынком, ожидаю очередного точечного понижения ставки ЦБ РФ на 0,25 процентных пункта", - говорит Александр Осин из ИК "Фридом финанс".
Рынок ждет снижения ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, и потому не ожидается шокового влияния такого решения на валютный рынок, говорит Нигматуллин.
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"Carry trade, с учетом долгосрочных ожиданий по ставке, сохранится. При текущих параметрах бюджетного правила и прочих макропараметрах справедливый курс доллара составляет 64-65 рублей. Думаю, что из-за carry trade локально курс доллара может отклониться в диапазон 61-62,5 рубля", - оценил он.
Для рубля понижение ставки на 0,25 процентного пункта – nonevent, рассуждает Осин из ИК "Фридом финанс".
"Оно очень небольшое, особенно, если учесть, что справедливый, обусловленный уровнем монетизации, уровень инфляции составляет 12% год к году, при этом уровень просрочки по кредитам нефинансовому сектору – на десятилетнем максимуме, а достаточность капитала банков близка к десятилетнему минимуму", - добавил он.
Если ЦБ оставит ставку без изменения или снизит на 0,25 процентного пункта, тем самым он поддержит ожидания дальнейшего смягчения, и мы не увидим большого движения курса рубля, также сказал Валерий Вайсберг из ИК "Регион".
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Центральный Банк РФРоссияЭкономика
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