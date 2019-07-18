Роскосмос и НАСА обсуждают возможность полета космонавтов на новых кораблях

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Роскосмос и НАСА обсуждают, при каких условиях и когда российские космонавты начнут полеты на новых американских космических кораблях в составе смешанных экипажей, сообщили РИА Новости в американском ведомстве.

"Идут обсуждения по поводу запусков коммерческих кораблей и распределения кресел", - ответил представитель НАСА на вопрос, полетят ли первые российские космонавты на новых кораблях в 2021 году.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. После успешных испытательных беспилотного и пилотируемого полетов оба корабля будут сертифицированы НАСА для выполнения штатных полетов с экипажами на МКС.

Источник РИА Новости ранее сообщал, что первый экипаж отправится на новом американском корабле к МКС весной 2020 года, причем пока не ясно, на каком корабле.