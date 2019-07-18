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РИА Новости

Роскосмос и НАСА обсуждают возможность полета космонавтов на новых кораблях

03:15
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛоготип корпорации "Роскосмос"
Логотип корпорации Роскосмос
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Логотип корпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Роскосмос и НАСА обсуждают, при каких условиях и когда российские космонавты начнут полеты на новых американских космических кораблях в составе смешанных экипажей, сообщили РИА Новости в американском ведомстве.
"Идут обсуждения по поводу запусков коммерческих кораблей и распределения кресел", - ответил представитель НАСА на вопрос, полетят ли первые российские космонавты на новых кораблях в 2021 году.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing. После успешных испытательных беспилотного и пилотируемого полетов оба корабля будут сертифицированы НАСА для выполнения штатных полетов с экипажами на МКС.
Источник РИА Новости ранее сообщал, что первый экипаж отправится на новом американском корабле к МКС весной 2020 года, причем пока не ясно, на каком корабле.
Как с российской, так и с американской стороны ранее звучали мнения, что с вводом в строй новых кораблей США следует сохранить схему со смешанными экипажами, когда американские астронавты продолжат летать на российских кораблях, а российские космонавты начнут полеты на новых американских кораблях.
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