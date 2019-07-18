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РИА Новости

Болтон заявил, что США приветствуют реформы в Узбекистане

03:13
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в среду в Вашингтоне с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым и заявил, что США приветствуют реформы в Узбекистане.

"Сегодня была отличная встреча с министром иностранных дел Узбекистана. Мы обсудили широкий круг общих интересов и наилучшие пути развития нашего партнерства. Мы приветствуем реформы в Узбекистане и их положительное влияние на всю Центральную Азию и рассчитываем на углубление американо-узбекского сотрудничества", - написал Болтон в Twitter.

Он также опубликовал свою фотографию с министром иностранных дел Узбекистана.
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