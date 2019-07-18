Болтон заявил, что США приветствуют реформы в Узбекистане

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в среду в Вашингтоне с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым и заявил, что США приветствуют реформы в Узбекистане.
"Сегодня была отличная встреча с министром иностранных дел Узбекистана. Мы обсудили широкий круг общих интересов и наилучшие пути развития нашего партнерства. Мы приветствуем реформы в Узбекистане и их положительное влияние на всю Центральную Азию и рассчитываем на углубление американо-узбекского сотрудничества", - написал Болтон в Twitter.
Он также опубликовал свою фотографию с министром иностранных дел Узбекистана.
16 июля, 16:55В Ростове-на-Дону открылось генконсульство Узбекистана