Болтон заявил, что США приветствуют реформы в Узбекистане

"Сегодня была отличная встреча с министром иностранных дел Узбекистана. Мы обсудили широкий круг общих интересов и наилучшие пути развития нашего партнерства. Мы приветствуем реформы в Узбекистане и их положительное влияние на всю Центральную Азию и рассчитываем на углубление американо-узбекского сотрудничества", - написал Болтон в Twitter.