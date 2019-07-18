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РИА Новости

"Ромир": россияне предпочитают пользоваться одной банковской картой

03:30
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанковская карта платежной системы MasterCard
Банковская карта платежной системы MasterCard
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банковская карта платежной системы MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россияне предпочитают владеть одной банковской картой и чаще всего используют ее для оплаты покупок в магазинах и для снятия наличных, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В исследовании "Ромира" приняли участие 1,12 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающие в городах с населением от 100 тысяч человек во всех федеральных округах. Респондентам задавался ряд вопросов об использовании банковских пластиковых карт.
"Результаты последнего опроса показали, что россияне уходят от эйфории коллекционирования пластиковых карт, сделав выбор в пользу одной, максимум двух, но которыми пользуются регулярно. Среди держателей карт большинство (58%) имеет лишь одну банковскую пластиковую карту. Почти та же доля россиян (53%) заявляла о наличии одной карты и в 2015 году", - говорится в исследовании.
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При этом в 2012 году большинство опрошенных (53%) говорили, что имеют две-три карты, о владении одной картой тогда сообщили 28% россиян. В свою очередь о наличии четырех-пяти карт сообщили 2% граждан (в 2015 году - 3%, в 2012 году - 12%). Почти никто из участников опроса текущего года не сообщил о владении шестью и более картами (в 2015 году показатель составлял 1%, в 2012 году - 3%).
Кроме того, 12% респондентов сообщили, что не имеют ни одной банковской карты (в 2015 году - 18%, в 2012 году - 4%). "Говоря об использовании пластиковых карт, стоит отметить, что здесь ситуация вполне соотносится с данными о владении картами. Две трети (67%) респондентов пользуются лишь одной картой, и доля подобных ответов неуклонно растет. Пятая часть россиян (19%) пользуются двумя или тремя банковскими картами", - отмечается в исследовании. Практически никто из опрошенных не использует одновременно более трех банковских карт, а 14% сообщили, что не пользуются ни одной картой.
Чаще всего россияне используют пластиковые карты для оплаты покупок и услуг в рознице (63% ответов, как и в 2012 году). Однако девять лет назад наибольшее число респондентов (68%) сообщили, что используют карты только для снятия наличных в банкоматах. Сейчас этот ответ дали 58% граждан. В свою очередь 30% сообщили, что карты им нужны для оплаты услуг через банкоматы (в 2012 году - 55%), 23% - для оплаты покупок и услуг в интернете (против 42%), 22% - для накопления средств (против 33%).
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