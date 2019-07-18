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РИА Новости

В Приморье нашли скалу из "Короля Льва"

03:03
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© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"В Приморье нашли скалу из "Короля Льва"
В Приморье нашли скалу из Короля Льва
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - РИА Новости. Леопард по имени Тайфун попал на видео в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье на каменном выступе, который ученым напомнил знаменитую скалу из мультфильма "Король Лев", сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
Заповедник входит в состав ФГБУ. В аккаунтах организации в соцсетях опубликовано видео с леопардом.
"Утес необычной формы, напоминающий Скалу предков из мультфильма и нового фильма "Король Лев", обнаружен в самом сердце территории "Земли леопарда" – заповеднике "Кедровая падь". Здесь ученым удалось получить видео с редким дальневосточным леопардом – самцом Leo 12M по имени Тайфун, "королем" этих мест", - говорится в сообщении.
С каменного выступа открывается панорамный вид долины реки Кедровая, что удобно для хищников, обозревающих "владения" во время охоты.
Ученые отмечают, что на видео леопард осматривается и оставляет на грунте специальный знак – поскреб с мочевой меткой, подтверждающие его права на эту территорию.
Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка в мире. Эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке " Земля леопарда ". В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.
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Национальный парк "Земля леопарда"Приморский крайОбщество
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