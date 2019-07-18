В Приморье нашли скалу из "Короля Льва"

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - РИА Новости. Леопард по имени Тайфун попал на видео в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье на каменном выступе, который ученым напомнил знаменитую скалу из мультфильма "Король Лев", сообщает ФГБУ " Леопард по имени Тайфун попал на видео в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье на каменном выступе, который ученым напомнил знаменитую скалу из мультфильма "Король Лев", сообщает ФГБУ " Земля леопарда ".

Заповедник входит в состав ФГБУ. В аккаунтах организации в соцсетях опубликовано видео с леопардом.

Знаменитую скалу из «Короля Льва» нашли в Приморье ученые «Земли леопарда» 🦁 Здесь ученым удалось получить видео с редким дальневосточным леопардом – самцом Leo 12M по имени Тайфун, «королем» этих мест 🐆

↘ https://t.co/l62oAmy7FH ↙ pic.twitter.com/3F753n3uR8 — Земля леопарда (@Leopard_land) 17 июля 2019 г.

"Утес необычной формы, напоминающий Скалу предков из мультфильма и нового фильма "Король Лев", обнаружен в самом сердце территории "Земли леопарда" – заповеднике "Кедровая падь". Здесь ученым удалось получить видео с редким дальневосточным леопардом – самцом Leo 12M по имени Тайфун, "королем" этих мест", - говорится в сообщении.

С каменного выступа открывается панорамный вид долины реки Кедровая, что удобно для хищников, обозревающих "владения" во время охоты.

Ученые отмечают, что на видео леопард осматривается и оставляет на грунте специальный знак – поскреб с мочевой меткой, подтверждающие его права на эту территорию.