Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

"В Сибири или на европейской территории — сложно сказать, но она (жара. — Прим. ред.) может установиться. <...> У нас достаточно холодно, но это все, скажем так, один и тот же процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, условно, в одной его части происходит заток тепла, в другой части — заток холода", — объяснил климатолог.