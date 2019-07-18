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РИА Новости

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

03:01
97932
© Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Москве
Пляжный отдых в Москве
© Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В ближайшие пять лет в одном из регионов России может установиться аномальная жара, сообщил в интервью телеканалу "Звезда" старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский.

"В Сибири или на европейской территории — сложно сказать, но она (жара. — Прим. ред.) может установиться. <...> У нас достаточно холодно, но это все, скажем так, один и тот же процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, условно, в одной его части происходит заток тепла, в другой части — заток холода", — объяснил климатолог.

По его словам, для современного глобального потепления характерны длительные антициклоны, которые перекрывают путь ветрам. В качестве примера Чернокульский привел Западную Европу, где в этом году жара достигала 42-44 градусов.
В то же время на вопрос, есть ли риск глобального похолодания в будущем, эксперт ответил отрицательно.
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Синоптик рассказал об июльских погодных аномалиях
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РоссияРИА Наука
Популярные комментарии
В Москве и области третий день льёт дождь - аномальная жара. Шли бы вы господа климатологи в одном известном всем направлении.
18 июля, 06:35
Sergey Ershov
561620017
Да чё вы рассказываете! Погоду в июле видели? У нас аномальная была только в 2010, все другие года - переменно. Вы предсказать дождь на завтра не можете, пять лет...
18 июля, 08:47
Сергей Брюм
7050012
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