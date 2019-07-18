Трамп прокомментировал отказ конгрессменов рассмотреть вопрос об импичменте

28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после голосования конгресса по резолюции об импичменте назвал ее нелепой и призвал не допустить того, чтобы подобное повторилось с другими президентами Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что палата представителей США проголосовала против рассмотрения резолюции по импичменту президента. За то, чтобы отложить резолюцию в сторону проголосовали 332 конгрессмена, против - 95.

"Палата представителей Соединенных Штатов только что подавляющим большинством голосов проголосовала против резолюции об импичменте... Это, пожалуй, самый нелепый, отнимающий уйму времени проект, с которым мне когда-либо приходилось работать", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

По его словам, теперь процесс импичмента президента, "который руководил величайшим экономическим подъемом в истории страны, добился лучших показателей по рабочим местам и самого большого сокращения налогов", закончился.

"Нельзя допустить, чтобы такое повторилось с другим президентом Соединенных Штатов!" - добавил Трамп.

Ранее конгрессмен Эл Грин инициировал процедуру импичмента Трампа. По его словам, президент США совершил преступления, за которые он должен понести наказание. В частности, Грин предлагает отстранить Трампа от должности за предположительно расистские комментарии.

Спикер палаты демократ Нэнси Пелоси выступает против немедленного начала импичмента, поскольку не видит шансов на успех в ближайшее время.