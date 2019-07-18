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РИА Новости

В МИД не исключили отмены виз для граждан Грузии

02:42
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© AFP 2019 / Vano ShlamovСотрудники пограничной службы на пропускном пункте "Верхний Ларс" на грузино-российской границе
Сотрудники пограничной службы на пропускном пункте Верхний Ларс на грузино-российской границе
© AFP 2019 / Vano Shlamov
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Москва по-прежнему не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.
"Вопрос отмены визового режима с Грузией находился и находится в поле зрения политического руководства России. Думаю, что реальные шаги Тбилиси, направленные на нормализацию отношений с нашей страной, могут вернуть его в двустороннюю повестку дня", - приводит слова Карасина газета "Известия".
Говоря о вопросе возобновления авиасообщения между странами, он сказал, что ему "хотелось бы верить, что здравый смысл в Тбилиси восторжествует".
"Условия четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан. Это вполне обоснованная и адекватная реакция", - отметил Карасин.
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Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
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"Всякая истерика имеет предел". Политолог о кризисе между Россией и ГрузиейГлава МИД Сергей Лавров назвал причину кризиса в отношениях России и Грузии. Речь идет о действиях грузинских политиков. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев, в этой ситуации очень важна позиция России.
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Григорий КарасинРоссияГрузияВ мире
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