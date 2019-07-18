В МИД не исключили отмены виз для граждан Грузии

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Москва по-прежнему не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.

"Вопрос отмены визового режима с Грузией находился и находится в поле зрения политического руководства России. Думаю, что реальные шаги Тбилиси, направленные на нормализацию отношений с нашей страной, могут вернуть его в двустороннюю повестку дня", - приводит слова Карасина газета " Известия ".

Говоря о вопросе возобновления авиасообщения между странами, он сказал, что ему "хотелось бы верить, что здравый смысл в Тбилиси восторжествует".

"Условия четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан. Это вполне обоснованная и адекватная реакция", - отметил Карасин.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.