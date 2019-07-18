Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Некоторые силы в Германии нагнетают атмосферу "вражды и токсичности" вокруг российских СМИ, в частности RT и Sputnik, ничего подобного в России по отношению к немецким СМИ "нельзя себе и вообразить", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Источники финансирования "Спутника" и "RT", в том числе и со стороны российского государства, прямо указаны на официальных страницах этих ресурсов. Это – нормальная практика, и никаких "сенсаций" здесь искать не нужно. Например, правительства ФРГ, Франции, Великобритании, США, Китая, Катара и Саудовской Аравии, других стран тоже субсидируют различные СМИ", - сказал Лавров в письменном интервью газете Rheinische Post.

Глава МИД РФ добавил, что российские СМИ в Германии "осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с германским законодательством и высокими журналистскими стандартами".

При этом Лавров отметил, что в Германии "есть силы, которые нагнетают атмосферу вражды и "токсичности" вокруг российских СМИ". Так, по его словам, "в кампании по дискредитации "Спутника" и "RT-Deutsch" были замечены представители местного политического истеблишмента и профессиональных журналистских объединений", а "некоторые даже призывают к бойкоту наших СМИ и запрету их допуска в кабельные сети".