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РИА Новости

Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik

02:39
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Некоторые силы в Германии нагнетают атмосферу "вражды и токсичности" вокруг российских СМИ, в частности RT и Sputnik, ничего подобного в России по отношению к немецким СМИ "нельзя себе и вообразить", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Источники финансирования "Спутника" и "RT", в том числе и со стороны российского государства, прямо указаны на официальных страницах этих ресурсов. Это – нормальная практика, и никаких "сенсаций" здесь искать не нужно. Например, правительства ФРГ, Франции, Великобритании, США, Китая, Катара и Саудовской Аравии, других стран тоже субсидируют различные СМИ", - сказал Лавров в письменном интервью газете Rheinische Post.

Глава МИД РФ добавил, что российские СМИ в Германии "осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с германским законодательством и высокими журналистскими стандартами".
При этом Лавров отметил, что в Германии "есть силы, которые нагнетают атмосферу вражды и "токсичности" вокруг российских СМИ". Так, по его словам, "в кампании по дискредитации "Спутника" и "RT-Deutsch" были замечены представители местного политического истеблишмента и профессиональных журналистских объединений", а "некоторые даже призывают к бойкоту наших СМИ и запрету их допуска в кабельные сети".
"Ничего подобного в нашей стране по отношению к германским СМИ нельзя себе и вообразить. Думаю, в этом вопросе надо руководствоваться принципами свободы СМИ и недискриминационного доступа граждан к информации – закрепленных в документах ООН, ОБСЕ и других международных организаций", - добавил глава российского МИД.
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