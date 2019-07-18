Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"

"Напомню, что наших депутатов лишили прав в ПАСЕ незаконно – за их политическую позицию по воссоединению Крыма с Россией, осуществленному в 2014 году в полном соответствии с международно-правовыми нормами. Своим решением Ассамблея спровоцировала глубокий кризис в Совете Европы", - сказал Лавров в письменном интервью газете Rheinische Post .

"Возвращение наших депутатов в Страсбург – это не "сигнал", а необходимый шаг на пути выправления нездоровой ситуации в общеевропейской Организации, когда агрессивное русофобское меньшинство по сути дела препятствовало нормальному взаимодействию национальных делегаций в ПАСЕ", - добавил он.

Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.