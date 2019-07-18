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РИА Новости

Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"

02:32
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Решение лишить российских депутатов прав в ПАСЕ спровоцировало "глубокий кризис" в Совете Европы, возвращение делегации РФ в ПАСЕ - это "необходимый шаг" на пути выправления "нездоровой ситуации" в организации, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Напомню, что наших депутатов лишили прав в ПАСЕ незаконно – за их политическую позицию по воссоединению Крыма с Россией, осуществленному в 2014 году в полном соответствии с международно-правовыми нормами. Своим решением Ассамблея спровоцировала глубокий кризис в Совете Европы", - сказал Лавров в письменном интервью газете Rheinische Post.

"Возвращение наших депутатов в Страсбург – это не "сигнал", а необходимый шаг на пути выправления нездоровой ситуации в общеевропейской Организации, когда агрессивное русофобское меньшинство по сути дела препятствовало нормальному взаимодействию национальных делегаций в ПАСЕ", - добавил он.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Сергей ЛавровПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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