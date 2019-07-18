Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.

О такой угрозе ранее предупредил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, Киев не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах, если лишится транзита. Для нормальной работы системы через нее должны проходить 45 миллиардов кубометров топлива, отметил Суслов.

"Таким образом, ставка "Нафтогаза" на газовую войну и на победу в ней - чистая авантюра. Украине нужна не газовая война, а газовый мир с Россией", - написал Пушков в Twitter

Действующие контракты на поставку и транзит газа из России через Украину истекают в конце года.

С ноября 2015-го Киев отказался от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, купленное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Хотя украинские власти неоднократно заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", многие чиновники и политики отмечали, что подобные закупки обходятся дороже по сравнению с прямыми поставками из России.