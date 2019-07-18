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РИА Новости

Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине

02:28
19099
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Алексей Пушков . Архивное фото
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
О такой угрозе ранее предупредил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, Киев не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах, если лишится транзита. Для нормальной работы системы через нее должны проходить 45 миллиардов кубометров топлива, отметил Суслов.
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"Таким образом, ставка "Нафтогаза" на газовую войну и на победу в ней - чистая авантюра. Украине нужна не газовая война, а газовый мир с Россией", - написал Пушков в Twitter.
Действующие контракты на поставку и транзит газа из России через Украину истекают в конце года.
С ноября 2015-го Киев отказался от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, купленное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Хотя украинские власти неоднократно заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", многие чиновники и политики отмечали, что подобные закупки обходятся дороже по сравнению с прямыми поставками из России.
© Виталий ПодвицкийШеф, все пропало!
Шеф, все пропало!
© Виталий Подвицкий
Шеф, все пропало!
210171448
Обсудить 13
Алексей ПушковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
меня вообще поражает логика властей России!!! все ресурсы приватизированы монополистами, причём частной формы собственности! нет ни одной компании, где бы доля государства могла быть использована для принятия решений, складывается вывод, что не мы поставляем ресурсы, а у нас их отнимают по тем или иным подложным предлогам. сомое интересное, что конкурентоспособность российского предпринимателя уже никаким образом не может осуществиться по причине удешевления энергоресурсов конкурентов и их возможности к длинным и дешёвым кредитам! я не знаю чем знаменит будет Путин, но что он будет могильщиком простых трудящихся русских семей это точно!
18 июля, 06:28
Валерий Томанцев
8000113
Да свершится она! Каждый получит то, что заслуживает - Европа газ, Россия деньги за газ, а украина - пустую трубу и холодную зиму.
18 июля, 05:08
Northern F0x
1910001
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