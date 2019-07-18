Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО

"Инициатива о нормализации отношений, в том числе в плане перспектив возобновления работы Совета Россия-НАТО на высшем уровне, должна исходить от альянса. Со своей стороны готовы идти так далеко, насколько к этому будут готовы наши коллеги", - сказал Лавров в интервью германской газете "Райнише пост".