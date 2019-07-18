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РИА Новости

Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО

02:07
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Инициатива о нормализации отношений России и НАТО должна исходить от альянса, Москва готова идти так далеко, насколько к этому будут готовы коллеги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Инициатива о нормализации отношений, в том числе в плане перспектив возобновления работы Совета Россия-НАТО на высшем уровне, должна исходить от альянса. Со своей стороны готовы идти так далеко, насколько к этому будут готовы наши коллеги", - сказал Лавров в интервью германской газете "Райнише пост".

Министр отметил, что для купирования негативных тенденций руководству ведущих государств-членов НАТО необходимо пересмотреть свои нынешние подходы к выстраиванию отношений с Россией.
"При этом уже сейчас нужно наладить регулярные контакты между военными на экспертном уровне в СРН. С российской стороны были выдвинуты конкретные предложения по снижению военной опасности, предотвращению непреднамеренных инцидентов. Ждем реакции натовцев", - добавил он.
Штаб-квартира Министерства обороны США
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