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РИА Новости

Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу

01:51
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Палата представителей США проголосовала за резолюцию, обвиняющую генеральноо прокурора Уильяма Барра и министра торговли Уилбура Росса в уголовно наказуемом неуважении к конгрессу, после того как они отказались давать показания по вопросу добавления графы "гражданство" в анкеты для переписи населения.
Как сообщает телеканал NBC News, неуважение к конгрессу грозит годом тюрьмы или штрафом в 100 тысяч долларов.
Нижняя палата конгресса назначила это голосование, после того как Барр и Росс не предоставили документы, которые были запрошены конгрессом как часть проводимого по этой теме расследования.
Принятая резолюция теперь будет направлена в офис генпрокурора для дальнейших действий.
При этом NBC News, что офис генпрокурора вряд ли будет торопиться с принятием каких-либо мер, поскольку руководит им сам Барр. О перспективах уголовного преследования министра торговли телеканал не сообщает.
На прошлой неделе верховный суд США заблокировал добавление в анкеты графы "гражданство", на котором настаивает президент Дональд Трамп. Суд посчитал, что позиция Белого дома недостаточно обоснованна.
Вопрос о графе "гражданстве" вызвал широкое обсуждение. По мнению критиков, ее включение в анкеты приведет к тому, что миллионы людей будут бояться признаться в отсутствии у них гражданства США и откажутся проходить перепись. Эксперты из бюро переписи также отмечают, что добавление вопроса о гражданстве негативно повлияет на результаты переписи.
Перепись населения в США находится в ведении минторга. Она проходит каждые десять лет, следующая - в 2020 году.
От подсчетов населения в каждом штате зависит распределение мест в палате представителей США. Кроме того, численность населения влияет на распределение федерального финансирования различных программ.
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