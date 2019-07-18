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РИА Новости

Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду

01:39
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© AFP 2019 / Brendan SmialowskiЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2019 / Brendan Smialowski
Здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Палата представителей США проголосовала за резолюцию, блокирующую решение президента Дональда Трампа по поставкам вооружений Саудовской Аравии и ОАЭ в обход конгресса.
Госсекретарь США Майк Помпео 24 мая поручил госдепу одобрить 22 незавершенные сделки по продаже оружия на 8,1 миллиарда долларов в Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ для противодействия Ирану. При этом предусматривается возможность сборки ряда высокоточных видов вооружения в Саудовской Аравии.
Большинство конгрессменов высказалось против решения администрации США поставлять вооружения этим странам в обход конгресса. Белый дом, как ожидается, наложит вето на эту резолюцию.
В соответствии с законом о контроле над экспортом оружия, президент и его администрация могут в экстренных случаях принимать такие решения без предусмотренного законом 30-дневного рассмотрения готовящихся сделок конгрессом, что и было сделано в этот раз.
В ответ американские сенаторы 5 июня потребовали от администрации Трампа отозвать принятое решение о завершении сделок по поставке оружия без рассмотрения их конгрессом. Сенаторы предупреждают, что в противном случае готовы аннулировать действующие разрешения на продажи оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, а также "лишить администрацию возможности обходить конгресс при будущих поставках оружия".
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
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Дональд ТрампСаудовская АравияСШАВ мире
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