Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Палата представителей США проголосовала за резолюцию, блокирующую решение президента Дональда Трампа по поставкам вооружений Саудовской Аравии и ОАЭ в обход конгресса.

Госсекретарь США Майк Помпео 24 мая поручил госдепу одобрить 22 незавершенные сделки по продаже оружия на 8,1 миллиарда долларов в Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ для противодействия Ирану. При этом предусматривается возможность сборки ряда высокоточных видов вооружения в Саудовской Аравии.

Большинство конгрессменов высказалось против решения администрации США поставлять вооружения этим странам в обход конгресса. Белый дом, как ожидается, наложит вето на эту резолюцию.

В соответствии с законом о контроле над экспортом оружия, президент и его администрация могут в экстренных случаях принимать такие решения без предусмотренного законом 30-дневного рассмотрения готовящихся сделок конгрессом, что и было сделано в этот раз.