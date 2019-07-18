Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Всплеск напряженности вокруг Ирана – следствие опасного курса США, чья политика привела к резкому обострению обстановки в районе Персидского залива, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Нынешний всплеск напряженности вокруг Ирана – прямое следствие избранного администрацией США недальновидного и опасного курса. Проводимая американцами политика тотального удушения иранской экономики привела к резкому обострению обстановки в районе Персидского залива", - сказал Лавров в письменном интервью газете Rheinische Post.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в течение последних нескольких месяцев. В соседнем с Персидским Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

Вслед за этим произошел еще один инцидент - иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.