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РИА Новости

Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана

01:28
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Всплеск напряженности вокруг Ирана – следствие опасного курса США, чья политика привела к резкому обострению обстановки в районе Персидского залива, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Нынешний всплеск напряженности вокруг Ирана – прямое следствие избранного администрацией США недальновидного и опасного курса. Проводимая американцами политика тотального удушения иранской экономики привела к резкому обострению обстановки в районе Персидского залива", - сказал Лавров в письменном интервью газете Rheinische Post.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в течение последних нескольких месяцев. В соседнем с Персидским Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Вслед за этим произошел еще один инцидент - иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
Кроме того, в середине июля появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре иранского танкера. Иран эти утверждения отверг.
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