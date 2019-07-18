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РИА Новости

МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года

01:24
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июл – РИА Новости. Процесс экстрадиции экс-президента Перу Алехандро Толедо из США может длиться до года, сообщил в интервью изданию Peru21 министр иностранных дел латиноамериканской страны Нестор Пополисио.
Прокуратура Перу сообщила во вторник об аресте Толедо в США. Он был президентом Перу в 2001-2006 годах. По данным следствия в Перу, его деятельность на посту главы государства могла способствовать принятию закона, вносившего изменения в тендерные правила, чтобы скандально известная бразильская строительная компания Odebrecht смогла получить ряд контрактов на полмиллиарда долларов. Общая сумма взяток, которые, предположительно, получил Толедо, оценивается в 20 миллионов долларов.
"Мы представили документацию 25 мая 2018 года. Прошло 14 месяцев, мы ожидаем, что этот процесс задержится еще на какое-то время. По оценкам, и как ранее отмечал министр юстиции, это может занять еще год, но мы надеемся, что решение об экстрадиции будет принято раньше этого времени", - сказал глава МИД.
Пополисио также сообщил, что 19 июля прокуратура представит дело об экстрадиции федеральному суду, после чего будет ясно, сможет ли экс-президент выйти под залог и ожидать решения о высылке на родину на свободе, или же арест будет продлен.
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