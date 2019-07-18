МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года

"Мы представили документацию 25 мая 2018 года. Прошло 14 месяцев, мы ожидаем, что этот процесс задержится еще на какое-то время. По оценкам, и как ранее отмечал министр юстиции, это может занять еще год, но мы надеемся, что решение об экстрадиции будет принято раньше этого времени", - сказал глава МИД.