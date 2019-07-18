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РИА Новости

Лавров назвал цель поправок Евросоюза к газовой директиве

01:18
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Поправки к газовой директиве "третьего энергопакета" Евросоюза направлены на срыв строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью немецкой газете "Райнише пост".
Министр напомнил, что проект газопровода является чисто коммерческим и направлен на укрепление энергобезопасности Европы. В связи с этим он выразил недоумение попытками "определенных сил" "вставлять палки в колеса" реализации проекта. К таким шагам Лавров отнес поправки к газовой директиве ЕС.
Данные поправки касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток – 2". Согласно им, новые и действующие газопроводы, идущие в ЕС из третьих стран в территориальных морях государств Евросоюза должны соответствовать ряду правил.
Лавров также заявил, что Москва ждет, что власти Дании откажутся от политизированной позиции по проекту "Северный поток – 2", а новое правительство королевства после выборов в парламент примет правильные решения.
Кроме того, глава МИД раскритиковал Вашингтон за попытки заставить европейских потребителей покупать более дорогой сжиженный природный газ из США. Он также выразил надежду, что Германия и другие европейские партнеры России будут исходить в принятии решений из интересов своих граждан, а не станут руководствоваться установками из Вашингтона.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2Сергей ЛавровЕвросоюзРоссияЭкономика
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