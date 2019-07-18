Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Москва надеется, что правительство Дании откажется от конфронтационного курса по проекту газопровода "Северный поток — 2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью немецкой газете " Москва надеется, что правительство Дании откажется от конфронтационного курса по проекту газопровода "Северный поток — 2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью немецкой газете " Райнише пост ".

"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", — сказал он.

По его словам, такой шаг идет вразрез с принципами международного морского права, позволяющими сооружать объекты энергетической инфраструктуры в акваториях.

Министр напомнил, что претензий по эксплуатации первой нитки "Северного потока", вдоль которой изначально планировалось проложить маршрут "Северного потока — 2", ни у одной страны, включая Данию, не возникло.

Он также назвал попытки Вашингтона заставить европейских потребителей покупать более дорогой сжиженный природный газ из США нерыночными и антидемократичными.

Рассчитываем, что при принятии решений по "газовому" и иным вопросам наши германские и другие европейские партнеры будут руководствоваться интересами своих народов, а не установками, сформулированными за океаном", — заключил Лавров.

Строительство газопровода и позиция Дании

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализацией проекта занимается Nord Stream 2 AG. Половину средств проинвестировал "Газпром", остальную часть предоставили Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Новый трубопровод планировалось достроить в 2019-м, осталось получить согласие от Дании. В августе Nord Stream 2 подала заявку на второй маршрут "Северного потока — 2", параллельно ожидая решения Копенгагена по первому, основному маршруту.

В апреле Nord Stream 2 запросила у Дании разрешение на строительство по третьему маршруту, который проходит в исключительной экономической зоне (ИЭЗ), южнее острова Борнхольм. В июне компания отозвала заявку на основной маршрут.

Однако датские власти пока не могут точно сказать, когда выдадут разрешение на строительство газопровода, так как сначала нужно провести экологическую оценку и общественные консультации.