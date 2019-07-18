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РИА Новости

Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку — 2"

01:14
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Москва надеется, что правительство Дании откажется от конфронтационного курса по проекту газопровода "Северный поток — 2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью немецкой газете "Райнише пост".

"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", — сказал он.

По его словам, такой шаг идет вразрез с принципами международного морского права, позволяющими сооружать объекты энергетической инфраструктуры в акваториях.
Министр напомнил, что претензий по эксплуатации первой нитки "Северного потока", вдоль которой изначально планировалось проложить маршрут "Северного потока — 2", ни у одной страны, включая Данию, не возникло.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
16 июля, 19:04
Nord Stream 2 AG построил две трети газопровода "Северный поток — 2"
Он также назвал попытки Вашингтона заставить европейских потребителей покупать более дорогой сжиженный природный газ из США нерыночными и антидемократичными.

Рассчитываем, что при принятии решений по "газовому" и иным вопросам наши германские и другие европейские партнеры будут руководствоваться интересами своих народов, а не установками, сформулированными за океаном", — заключил Лавров.

Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
15 июля, 13:33
"Где деньги, Зин?" Экономист об оценке в ФРГ "Северного потока-2" Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток-2" будет достроен. В эфире радио Sputnik эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский высказал свой взгляд на ситуацию.

Строительство газопровода и позиция Дании

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализацией проекта занимается Nord Stream 2 AG. Половину средств проинвестировал "Газпром", остальную часть предоставили Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Новый трубопровод планировалось достроить в 2019-м, осталось получить согласие от Дании. В августе Nord Stream 2 подала заявку на второй маршрут "Северного потока — 2", параллельно ожидая решения Копенгагена по первому, основному маршруту.
В апреле Nord Stream 2 запросила у Дании разрешение на строительство по третьему маршруту, который проходит в исключительной экономической зоне (ИЭЗ), южнее острова Борнхольм. В июне компания отозвала заявку на основной маршрут.
Однако датские власти пока не могут точно сказать, когда выдадут разрешение на строительство газопровода, так как сначала нужно провести экологическую оценку и общественные консультации.
По мнению представителей Nord Stream 2, Дания специально задерживает реализацию проекта, тем самым подрывая доверие инвесторов.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Сергей ЛавровДанияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ждать-то не устали? То от американцев ждут партнерских отношений, то от британцев ждут фактов в деле Скрипалей, то от Нидерландов ждут объективности в деле крушения малазийского боинга МН-17, то от своего народа ждут понимания бардака, который устроили в стране ради популярности "бывших", которые грабят этот народ без стыда и совести.
18 июля, 03:46
22ded.dedushka
128307162
Вы так до сих пор и не поняли, что вранье - это "конек" нынешней власти? )))
18 июля, 04:29
22ded.dedushka
9010260
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